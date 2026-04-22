Κανονικά η επιχειρησιακή λειτουργία και ο συντονισμός των δυνάμεων της Αστυνομίας, απαντά η ΕΛΑΣ στο δημοσίευμα για «σιγή ασυρμάτου»
Δημοσίευμα εφημερίδας ανέφερε ότι υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα του ασυρμάτου με αποτέλεσμα υπηρεσίες πρώτης γραμμής να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με ασφάλεια με το Κέντρο Επιχειρήσεων
Κανονικά και χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των αστυνομικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιείται η επικοινωνία και ο συντονισμός, σημειώνει το Αρχηγείο του Σώματος, σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος της εφημερίδας «Καθημερινή».
Το δημοσίευμα ανέφερε ότι «ο συντονισμός των αστυνομικών δυνάμεων στην Αττική τις τελευταίες ημέρες γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς ο ασύρματος παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπου καταγράφονται δυσκολίες στην επικοινωνία των περιπολικών και των ομάδων δράσης»
Η ΕΛ.ΑΣ. απάντησε πως «η επιχειρησιακή λειτουργία, ο συντονισμός των δυνάμεων και η διαχείριση περιστατικών πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των Υπηρεσιών».
Η ανακοίνωση της ΑστυνομίαςΣτην ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, σχετικά με το σχετικό δημοσίευμα, αναφέρει:
«Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας των αστυνομικών υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι η επιχειρησιακή λειτουργία, ο συντονισμός των δυνάμεων και η διαχείριση περιστατικών πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των Υπηρεσιών.
Οι αστυνομικές δυνάμεις επιτελούν απρόσκοπτα την αποστολή τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών, με πλήρη επάρκεια και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει επιχειρησιακά παρούσα και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την άμεση ανταπόκριση και την ασφάλεια των πολιτών».
