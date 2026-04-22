Eurostat: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ το 2025
Η Eurostat επικυρώνει την ιδιαίτερα θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας για το 2025 - Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 12,131 δισ. ευρώ, περίπου 2,881 δισ. υψηλότερο από το στόχο
Το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα η Eurostat. Πιο αναλυτικά, η ελληνική οικονομία κατέγραψε την προηγούμενη χρονιά πρωτογενές πλεόνασμα 12,131 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 2,881 δισ. υψηλότερο από το στόχο του προϋπολογισμού. Το πρωτογενές αποτέλεσμα έκλεισε στα επίπεδα του 4,9% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 9,25 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούσε σε 3,7% του ΑΕΠ.
Όπως έγραψε νωρίτερα το newmoney, με «όπλο» το υπερπλεόνασμα, η κυβέρνηση ανακοινώνει ένα στοχευμένο πακέτο μέτρων στήριξης ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και τον νέο οδικό χάρτη της χώρας στην οικονομία για ολόκληρο το 2026.
Με βάση την πρώτη κοινοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων για το 2025 από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat, θετικό πρόσημο εμφανίζει και το γενικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή το αποτέλεσμα αφού συνυπολογιστούν και οι τόκοι, το οποίο διαμορφώθηκε στο 1,7% του ΑΕΠ ή 4,290 δισ. ευρώ.
Στην αντίστοιχη περυσινή ανακοίνωση για το 2024, το γενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα είχε κλείσει στο 1,3% του ΑΕΠ ή 3,181 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα είχε ανέλθει στο 4,8% του ΑΕΠ ή 11,401 δισ. ευρώ.
Από τα ίδια δεδομένα προκύπτει ότι το ΑΕΠ ανήλθε το 2025 στα 248,354 δισ. ευρώ, έναντι 236,736 δισ. ευρώ το 2024, ενώ το χρέος αποκλιμακώθηκε στο 146,1% του ΑΕΠ από 154,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Κατά τη Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε και το 2025 τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ, της τάξης του 8%.
Όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, σε επίπεδο Ευρωζώνης, το ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 3,0% το 2024 σε 2,9% το 2025. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,1%, στο ίδιο επίπεδο με το 2024. Στη ζώνη του ευρώ, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 87,0% στο τέλος του 2024 σε 87,8% στο τέλος του 2025, ενώ στην ΕΕ αυξήθηκε από 80,7% σε 81,7%.
Το 2025, όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από την Κύπρο (+3,4%), τη Δανία (+2,9%), την Ιρλανδία (+1,8%), την Ελλάδα (+1,7%) και την Πορτογαλία (+0,7%), κατέγραψαν έλλειμμα. Τα υψηλότερα ελλείμματα σημειώθηκαν στη Ρουμανία (-7,9%), την Πολωνία (-7,3%), το Βέλγιο (-5,2%) και τη Γαλλία (-5,1%). Έντεκα κράτη-μέλη εμφάνισαν έλλειμμα ίσο ή υψηλότερο από το 3% του ΑΕΠ.
Στο τέλος του 2025, οι χαμηλότεροι δείκτες δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1%), το Λουξεμβούργο (26,5%), τη Δανία (27,9%), τη Βουλγαρία (29,9%), την Ιρλανδία (32,9%), τη Σουηδία (35,1%) και τη Λιθουανία (39,5%). Δώδεκα κράτη-μέλη είχαν λόγο δημόσιου χρέους υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Ελλάδα (146,1%), την Ιταλία (137,1%), τη Γαλλία (115,6%), το Βέλγιο (107,9%) και την Ισπανία (100,7%).
Το 2025, ο λόγος των συνολικών δημόσιων δαπανών προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 49,8% του ΑΕΠ, ενώ ο λόγος των συνολικών δημόσιων εσόδων προς το ΑΕΠ στο 46,9%. Για την ΕΕ, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 49,5% και 46,4%. Οι δείκτες δημόσιων εσόδων και δαπανών αυξήθηκαν τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το 2024.
Γιατί «μετράει» το υπερπλεόνασμαΗ βάση για αυτές τις παροχές είναι το πρωτογενές αποτέλεσμα της περασμένης χρονιάς, το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες του κρατικού προϋπολογισμού. Αν και αυτή η θετική διαφορά δημιουργεί θεωρητικά ένα μεγάλο περιθώριο κινήσεων, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι αυστηροί και περιορίζουν το τελικό διαθέσιμο ποσό που μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία στο μισό δισ. ευρώ.
Το «παιχνίδι» θα κριθεί στο κατά πόσον η Αθήνα μπορεί να αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως αυτά τα επιπλέον έσοδα προέρχονται από μόνιμες διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η εκτεταμένη ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων, ώστε να πάρει το πράσινο φως για τη διάθεσή τους χωρίς να παραβιαστούν τα ευρωπαϊκά όρια ετήσιων δαπανών. Πρέπει να πείσει, δηλαδή, τις Βρυξέλλες ότι το ποσό από το υπερπλεόνασμα θα είναι μόνιμο και διατηρήσιμο το 2026 και τα επόμενα χρόνια για να χρηματοδοτήσει παροχές, χωρίς να εξαρτάται από τον ρυθμό ανάπτυξης ή μία τυχαία συγκυρία, σαν να είχε πάρει ισοδύναμα μόνιμα μέτρα λιτότητας, αλλά… χωρίς να τα έχει πάρει!
