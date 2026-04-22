Eurostat: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ το 2025

Γιατί «μετράει» το υπερπλεόνασμα

Στο τέλος του 2025, οι χαμηλότεροικαταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1%), το Λουξεμβούργο (26,5%), τη Δανία (27,9%), τη Βουλγαρία (29,9%), την Ιρλανδία (32,9%), τη Σουηδία (35,1%) και τη Λιθουανία (39,5%). Δώδεκα κράτη-μέλη είχαν λόγο δημόσιου χρέους υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Ελλάδα (146,1%), την Ιταλία (137,1%), τη Γαλλία (115,6%), το Βέλγιο (107,9%) και την Ισπανία (100,7%).Το 2025, ο λόγος των συνολικών δημόσιων δαπανών προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 49,8% του ΑΕΠ, ενώ ο λόγος των συνολικών δημόσιων εσόδων προς το ΑΕΠ στο 46,9%. Για την ΕΕ, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 49,5% και 46,4%. Οι δείκτες δημόσιων εσόδων και δαπανών αυξήθηκαν τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το 2024.Η βάση για αυτές τις παροχές είναι το πρωτογενές αποτέλεσμα της περασμένης χρονιάς, το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες του κρατικού προϋπολογισμού. Αν και αυτή η θετική διαφορά δημιουργεί θεωρητικά ένα μεγάλο περιθώριο κινήσεων, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι αυστηροί και περιορίζουν το τελικό διαθέσιμο ποσό που μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία στο μισό δισ. ευρώ.Το «παιχνίδι» θα κριθεί στο κατά πόσον η Αθήνα μπορεί να αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως αυτά τα επιπλέον έσοδα προέρχονται από μόνιμες διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η εκτεταμένη ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων, ώστε να πάρει το πράσινο φως για τη διάθεσή τους χωρίς να παραβιαστούν τα ευρωπαϊκά όρια ετήσιων δαπανών. Πρέπει να πείσει, δηλαδή, τις Βρυξέλλες ότι το ποσό από το υπερπλεόνασμα θα είναι μόνιμο και διατηρήσιμο το 2026 και τα επόμενα χρόνια για να χρηματοδοτήσει παροχές, χωρίς να εξαρτάται από τον ρυθμό ανάπτυξης ή μία τυχαία συγκυρία, σαν να είχε πάρει ισοδύναμα μόνιμα μέτρα λιτότητας, αλλά… χωρίς να τα έχει πάρει!