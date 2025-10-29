Πειραιάς: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης - Δύο συλλήψεις
Πειραιάς: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης - Δύο συλλήψεις

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, 315 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 135 ευρώ

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 25 ετών, για ναρκωτικά προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (24/10) η Αστυνομία στον Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι στον Πειραιά οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, ενώ σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά.

Στο σπίτι των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης με ζυγαριές,
- Ψηφιακά θερμόμετρα,
- Φυσούνες εξαερισμού,
- Ανεμιστήρες και αφυγραντήρες,
- Οκτώ δενδρύλλια κάνναβης,
- 315 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης και
- το χρηματικό ποσό των 135 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και τη διασύνδεσή τους με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

