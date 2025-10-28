Συγκίνηση στην παρέλαση του υψηλότερου χωριού στην Ελλάδα - Τιμήθηκε το μνημείο της «Γυναίκας της Πίνδου»
Συγκίνηση στην παρέλαση του υψηλότερου χωριού στην Ελλάδα - Τιμήθηκε το μνημείο της «Γυναίκας της Πίνδου»
Τον χειμώνα ζουν στο χωριό περίπου 30 κάτοικοι, ωστόσο αρκετός κόσμος βρέθηκε σήμερα στην πλατεία της Σαμαρίνας
Στη Σαμαρίνα Γρεβενών, το υψηλότερο χωριό της Ελλάδας, 1.550 υψόμετρο, στη Βόρεια Πίνδο, η εθνική επέτειος εορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα.
Στην περιοχή, κατά την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου, δόθηκαν μάχες στρατηγικής σημασίας καθυστερώντας την προέλαση του εχθρού. Εδώ και το μνημείο της «Γυναίκας της Πίνδου».
Κάθε χρόνο απόγονοι των Σαμαριναίων ανά την χώρα, καθώς το χειμώνα ζουν στο χωριό 30 κάτοικοι, επιστρέφουν, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στον τόπο των προγόνων τους, όπου παρακολουθούν τις εκδηλώσεις για το θρυλικό ΟΧΙ και κάνουν παρέλαση στην πλατεία του χωριού.
Ειδήσεις σήμερα
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Στην περιοχή, κατά την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου, δόθηκαν μάχες στρατηγικής σημασίας καθυστερώντας την προέλαση του εχθρού. Εδώ και το μνημείο της «Γυναίκας της Πίνδου».
Κάθε χρόνο απόγονοι των Σαμαριναίων ανά την χώρα, καθώς το χειμώνα ζουν στο χωριό 30 κάτοικοι, επιστρέφουν, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στον τόπο των προγόνων τους, όπου παρακολουθούν τις εκδηλώσεις για το θρυλικό ΟΧΙ και κάνουν παρέλαση στην πλατεία του χωριού.
Ειδήσεις σήμερα
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα