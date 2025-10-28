Συγκίνηση στην παρέλαση του υψηλότερου χωριού στην Ελλάδα - Τιμήθηκε το μνημείο της «Γυναίκας της Πίνδου»
Συγκίνηση στην παρέλαση του υψηλότερου χωριού στην Ελλάδα - Τιμήθηκε το μνημείο της «Γυναίκας της Πίνδου»

Τον χειμώνα ζουν στο χωριό περίπου 30 κάτοικοι, ωστόσο αρκετός κόσμος βρέθηκε σήμερα στην πλατεία της Σαμαρίνας

Στη Σαμαρίνα Γρεβενών, το υψηλότερο χωριό της Ελλάδας, 1.550 υψόμετρο, στη Βόρεια Πίνδο, η εθνική επέτειος εορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

Στην περιοχή, κατά την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου, δόθηκαν μάχες στρατηγικής σημασίας καθυστερώντας την προέλαση του εχθρού. Εδώ και το μνημείο της «Γυναίκας της Πίνδου».

Κάθε χρόνο απόγονοι των Σαμαριναίων ανά την χώρα, καθώς το χειμώνα ζουν στο χωριό 30 κάτοικοι, επιστρέφουν, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στον τόπο των προγόνων τους, όπου παρακολουθούν τις εκδηλώσεις για το θρυλικό ΟΧΙ και κάνουν παρέλαση στην πλατεία του χωριού.

