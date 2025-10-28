Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο
Πραγματοποιήθηκε και η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήνα ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6 :47 το πρωί. Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα της εθνικής επετείου.




Έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Πραγματοποιήθηκε, στις 08:00, η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όσοι βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον Ιερό Βράχο παρακολούθησαν τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς να υψώνουν στον ιστό τη σημαία και άκουσαν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.



