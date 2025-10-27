Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης
Είχε δηλώσει ότι μέλη της οικογένειάς του λαμβάνουν επιδόματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Παραιτήθηκε από τη θέση του ο προσωρινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης, παραίτηση η οποία έγινε αποδεκτή.
Συγκεκριμένα, ο πρώην πλέον αντιπρόεδρος του Οργανισμού είχε υποβάλει από Πέμπτη 16 Οκτωβρίου την παραίτηση του, η οποία έγινε αποδεκτή την επόμενη μέρα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καϊμακάμης παραιτήθηκε επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ωστόσο η απόφασή του έλαβε χώρα μετά την παρουσία του στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία δημιούργησε αντιδράσεις καθώς είχε δηλώσει ότι μέλη της οικογένειάς του λαμβάνουν επιδόματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συνοπτικά, η απόφαση ΑΔΑ: 9ΣΨΦ4653ΠΓ-Ω7Ψ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρει:
«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Η απόφαση για την αποδοχή της παραίτησής του όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
