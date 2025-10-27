Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Πολεμικό Ναυτικό: Φρεγάτες, υποβρύχια και ιπτάμενα μέσα στην άσκηση που έγινε στο κεντρικό Αιγαίο - Δείτε φωτογραφίες
Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου
Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη περιοχή του Mυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε από 21 έως 24 Οκτωβρίου.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), στις ασκήσεις συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, πλοίων επιτήρησης, υποβρυχίων, υποβρυχίων καταστροφών καθώς και ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού.
Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
