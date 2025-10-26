Λάρισα: Εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση του βρέφους που κάηκε από καυτό λάδι
Μωρό Λάρισα

Λάρισα: Εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση του βρέφους που κάηκε από καυτό λάδι

Εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων, ενώ η κατάστασή του είναι εξαιρετικά σοβαρή

Λάρισα: Εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση του βρέφους που κάηκε από καυτό λάδι
Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση του 18 μηνών βρέφους που διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Λάρισας με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι.

Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ στο πλευρό του παιδιού βρίσκεται η οικογένεια του, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χθες το πρωί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ οι έρευνες διεξάγονται από τις Αρχές.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξιδεικευμένο κέντρο εγκαυμάτων.


