Η Image+Tech Expo & Photovision 2026 έρχεται από 13 έως 15 Μαρτίου στο Κλειστό Π. Φαλήρου!
Η μεγάλη γιορτή της εικόνας και της τεχνολογίας στην υπηρεσία της δημιουργίας επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ! Από τις 13 έως 15 Μαρτίου 2026, το Κλειστό Π. Φαλήρου (Tae Kwon Do) μεταμορφώνεται στο απόλυτο hub για τη φωτογραφία, το βίντεο, την εκτύπωση και τις οπτικοακουστικές τεχνολογίες.
Η Image+Tech Expo & Photovision 2026 φέρνει μαζί τους πρωταγωνιστές της αγοράς, τους επαγγελματίες, τους δημιουργούς περιεχομένου και τα brands που καθορίζουν τις εξελίξεις σε έναν τριήμερο εκθεσιακό θεσμό που εμπνέει, συνδέει και καινοτομεί. Η 16η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων & Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας).
Όλος ο κόσμος του imaging, σε μία έκθεση!
Από σύγχρονες κάμερες σταθερής και κινουμένης εικόνας, φακούς και οπτικά νέας γενιάς, drones, AI-based software, εξοπλισμό studio και αξεσουάρ, μέχρι εκτυπωτικές λύσεις και production tools, η Image+Tech Expo & Photovision 2026 συγκεντρώνει ό,τι πιο νέο, πρωτοποριακό και δημιουργικό υπάρχει στο οικοσύστημα της δημιουργίας περιεχομένου.
Το παράλληλο πρόγραμμα ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη:
- Ζωντανές επιδείξεις εξοπλισμού με real-time photo & video sessions
- Περισσότερες από 50 ομιλίες, workshops, masterclasses & tech talks από διεθνείς και Έλληνες experts
- Εκθέσεις φωτογραφίας με κορυφαίους δημιουργούς από Ελλάδα και εξωτερικό
- Special sessions για AI στην παραγωγή εικόνας και βίντεο, που αναδεικνύουν τη νέα εποχή της δημιουργικής τεχνολογίας.
Περισσότερο από μια έκθεση, ένα σημείο συνάντησης και έμπνευσης
Η Image+Tech Expo & Photovision 2026 δεν είναι απλώς ένα εμπορικό γεγονός, είναι το μεγάλο ραντεβού της κοινότητας του imaging: Επαγγελματίες, εταιρείες, δημιουργοί και κοινό συναντιούνται, ανταλλάσσουν ιδέες, χτίζουν συνεργασίες και ανακαλύπτουν τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της εικόνας.
Η εικόνα εξελίσσεται. Εσείς;
▪ Κλειστό Π. Φαλήρου (Tae Kwon Do) ▪ 13, 14 & 15 Μαρτίου 2026
