Η Image+Tech Expo & Photovision 2026 έρχεται από 13 έως 15 Μαρτίου στο Κλειστό Π. Φαλήρου!

Η μεγάλη γιορτή της εικόνας και της τεχνολογίας στην υπηρεσία της δημιουργίας επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ! Από τις 13 έως 15 Μαρτίου 2026, το Κλειστό Π. Φαλήρου (Tae Kwon Do) μεταμορφώνεται στο απόλυτο hub για τη φωτογραφία, το βίντεο, την εκτύπωση και τις οπτικοακουστικές τεχνολογίες.