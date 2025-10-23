Μεσολόγγι: Κλειστά αύριο Παρασκευή όλα τα σχολεία λόγω των προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση
Κλειστά όλα τα σχολεία στο Μεσολόγγι την Παρασκευή, μετά τις πλημμύρες και τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλα τα σχολεία στην πόλη του Μεσολογγίου, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το Μεσολόγγι τις μεσημεριανές ώρες προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια. Κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι το νερό μπήκε σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι υπερχείλισαν.

