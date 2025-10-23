Μεσολόγγι: Κλειστά αύριο Παρασκευή όλα τα σχολεία λόγω των προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση
Μεσολόγγι: Κλειστά αύριο Παρασκευή όλα τα σχολεία λόγω των προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση
Κλειστά όλα τα σχολεία στο Μεσολόγγι την Παρασκευή, μετά τις πλημμύρες και τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση
Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλα τα σχολεία στην πόλη του Μεσολογγίου, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.
Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το Μεσολόγγι τις μεσημεριανές ώρες προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια. Κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι το νερό μπήκε σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι υπερχείλισαν.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το Μεσολόγγι τις μεσημεριανές ώρες προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια. Κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι το νερό μπήκε σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι υπερχείλισαν.
Δείτε φωτογραφίες
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
NBA: Συνολικά 30 συλλήψεις για τον παράνομο τζόγο - Εμπλέκονται σχεδόν όλες οι οικογένειες της ιταλικής μαφίας
Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της στο Κορωπί - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
NBA: Συνολικά 30 συλλήψεις για τον παράνομο τζόγο - Εμπλέκονται σχεδόν όλες οι οικογένειες της ιταλικής μαφίας
Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της στο Κορωπί - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα