ΚΕΦΙΜ: Ουδέτερη έως θετική η επίδραση της μετανάστευσης στην οικονομία σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Τη μελέτη σχολιάζουν και δύο πολιτικά στελέχη, και πρώτα ο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας: «Η προσέλκυση νόμιμης, επαρκούς και ποιοτικής μετανάστευσης αποτελεί όρο ευημερίας για την Ελλάδα στον 21ο αιώνα. Στην προσπάθεια αυτή υπάρχει μεγάλος διεθνής ανταγωνισμός και χρειάζονται συγκεκριμένες ενεργητικές πολιτικές προσέλκυσης και ένταξης. Πολιτική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας τέτοιας πολιτικής είναι η πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και της ανασφάλειας που αυτή δημιουργεί». Σύμφωνα με τον Δ. Καιρίδη, «σήμερα, η απότομη αντιμεταναστευτική στροφή των ΗΠΑ, προσφέρει μια ευκαιρία για την Ευρώπη και την Ελλάδα, για την προσέλκυση επιστημόνων και ταλέντων. Η επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που προσωπικά επιμελήθηκα το 2024, αυτό τον στόχο έχει».Από την πλευρά του, ο, γραμματέας του Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής στο ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια, τα θέματα μετανάστευσης αποτελούν πεδίο εκμετάλλευσης από την Ακροδεξιά που καταφέρνει να αποπροσανατολίζει τη δημόσια συζήτηση και, πολλές φορές, να επιβάλει τα επιχειρήματα της. Βασισμένη, κυρίως στην παραπληροφόρηση. Από την άλλη πλευρά, τα στατιστικά στοιχεία και οι επιστημονικές έρευνες παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα όπου η μετανάστευση δεν είναι πρόβλημα αλλά αναγκαιότητα. Το κείμενο του ΚΕΦΙΜ συνοψίζει τα στοιχεία και τη διεθνή εμπειρία με έναν εύληπτο τρόπο καταδεικνύοντας έναν διαφορετικό αλλά ορθολογικό δρόμο στον οποίο πρέπει να επανέλθει και η χώρα μας».Τέλος, ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ,επισήμανε: «Η συζήτηση για τη μετανάστευση στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες συχνά ξεκινά από φόβους και προκαταλήψεις που δεν τεκμηριώνονται εμπειρικά. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η μετανάστευση, όταν βεβαίως συνοδεύεται από διαδικασίες νόμιμης εισόδου, διαμονής και εργασίας καθώς και πολιτικές ένταξης, παράγει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη δημοσιογραφική βιωσιμότητα. Σε τεράστιο βαθμό, τα προβλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση οφείλονται στην απουσία ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισής της, και εκεί οφείλουμε να εστιάσουμε».