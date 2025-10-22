Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Μνημόνιο συνεργασίας με δύο ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ΣynAI network, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, τόνισε: «Η εκπόνηση έρευνας υψηλού επιπέδου και η πρακτική εφαρμογή της στην οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, το ΟΠΑ προχωρά στη σύναψη σχέσεων και συνεργασιών με διακεκριμένους φορείς έρευνας και υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με τις συνεργασίες αυτές, το Πανεπιστήμιο εδραιώνει νέα πεδία σύνδεσης με την οικονομία και την κοινωνία και παράλληλα δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με φορείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων ευκαιριών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών.»Ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Δρ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης, δήλωσε: «Ο Δημόκριτος αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα. Εδώ και δεκαετίες επενδύουμε στην έρευνα και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα Ινστιτούτα μας, και σήμερα βρισκόμαστε στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων. Μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την ΤΝ, "Smart Attica", την ευρωπαική πλατφόρμα ΤΝ και το ελληνικό εργοστάσιο ΤΝ, "Φάρος", καθώς και μέσα από τη συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδας, έχουμε αποκτήσει ουσιαστική εμπειρία στη μεταφορά γνώσης και στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της πορείας, ενισχύοντας τη δυνατότητά μας να μεταφέρουμε τη γνώση της Τεχνητής Νοημοσύνης πέρα από τα ακαδημαϊκά εργαστήρια και να τη διοχετεύσουμε στην κοινωνία και την οικονομία με τρόπο που να ενισχύει την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».O Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής, Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης, συμπλήρωσε: «Τόσο στα Ερευνητικά Ινστιτούτα όσο και στο Κέντρο Αριστείας “Αρχιμήδης” του Ε.Κ. "Αθηνά" επενδύουμε στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα — στην ανάπτυξη δεδομένων, αλγορίθμων και υπολογιστικών υποδομών που θα στηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία. Η συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και τον “Δημόκριτο” ενισχύει αυτή τη στρατηγική, συνδέοντας διαφορετικές κοινότητες επιστημόνων σε ένα ενιαίο, βιώσιμο οικοσύστημα για την ΤΝ».