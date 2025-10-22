Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Μνημόνιο συνεργασίας με δύο ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Μνημόνιο συνεργασίας με δύο ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα
Το ΣynAI network στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου αμοιβαίας κατανόησης για την ενίσχυση της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική κοινωνία και οικονομία
Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα συνυπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» μέσω Μνημονίου συνεργασίας, με το διακριτό όνομα ΣynAI network, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην επιστημονική περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑI).
Στην εκδήλωση για την υπογραφή του Μνημονίου, που έγινε στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ, παραβρέθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δρ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης και ο Αντιπρόεδρος ΔΣ και εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου "ΑΘΗΝΑ”, Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης.
Το Μνημόνιο συνεργασίας ΣynAI network, διετούς διάρκειας, στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου αμοιβαίας κατανόησης για την ενίσχυση της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Οι στόχοι της συνεργασίας ΣynAI network μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορέων
Τη δημιουργία υποδομών και δικτύων υποστήριξης νέων επιστημόνων, επιχειρηματιών και φορέων του δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα
Την από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών με διεθνή προσανατολισμό.
Το συμφωνητικό επιδιώκει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των φορέων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για το σύνολο του οικοσυστήματος.
Το Μνημόνιο ΣynAI network προβλέπει και οργανώνεται με βάση τέσσερις αλληλοσυμπληρούμενους θεματικούς άξονες συνεργασίας:
Περιλαμβάνει την πρόθεση σύστασης κοινών εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων στους τομείς της μηχανικής μάθησης, της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, της ρομποτικής και της υπεύθυνης ΤΝ.
Πρόθεση των μερών είναι η ανάπτυξη και διάχυση της γνώσης γύρω από τις κοινωνικές, ηθικές και οικονομικές πτυχές της ΤΝ, η οποία θα εστιάζει σε μελέτες για την υπεύθυνη υιοθέτηση ΤΝ, την επιχειρησιακή μεταμόρφωση, τις επιπτώσεις στην εργασία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και την υποστήριξη της δημόσιας πολιτικής.
Προβλέπεται η υποστήριξη ερευνητών και φοιτητών στην ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) με έμφαση στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν mentoring, incubators, πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια και διασύνδεση με οικοσυστήματα καινοτομίας ΑΙ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αφορά στη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη με τη στήριξη της ψηφιακής καινοτομίας στην πραγματική οικονομία.
Το πλαίσιο συνεργασίας
Θεμελιώδης και Εφαρμοσμένη Έρευνα στην ΤΝ
AI και Επιχειρήσεις/Κοινωνία
Από την Ιδέα στην Επιχειρηματικότητα
Από την Έρευνα στην Υιοθέτηση από Επιχειρήσεις και Δημόσιο
Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ΣynAI network, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, τόνισε: «Η εκπόνηση έρευνας υψηλού επιπέδου και η πρακτική εφαρμογή της στην οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, το ΟΠΑ προχωρά στη σύναψη σχέσεων και συνεργασιών με διακεκριμένους φορείς έρευνας και υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με τις συνεργασίες αυτές, το Πανεπιστήμιο εδραιώνει νέα πεδία σύνδεσης με την οικονομία και την κοινωνία και παράλληλα δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με φορείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων ευκαιριών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών.»
Ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Δρ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης, δήλωσε: «Ο Δημόκριτος αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα. Εδώ και δεκαετίες επενδύουμε στην έρευνα και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα Ινστιτούτα μας, και σήμερα βρισκόμαστε στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων. Μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την ΤΝ, "Smart Attica", την ευρωπαική πλατφόρμα ΤΝ και το ελληνικό εργοστάσιο ΤΝ, "Φάρος", καθώς και μέσα από τη συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδας, έχουμε αποκτήσει ουσιαστική εμπειρία στη μεταφορά γνώσης και στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της πορείας, ενισχύοντας τη δυνατότητά μας να μεταφέρουμε τη γνώση της Τεχνητής Νοημοσύνης πέρα από τα ακαδημαϊκά εργαστήρια και να τη διοχετεύσουμε στην κοινωνία και την οικονομία με τρόπο που να ενισχύει την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».
O Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής, Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης, συμπλήρωσε: «Τόσο στα Ερευνητικά Ινστιτούτα όσο και στο Κέντρο Αριστείας “Αρχιμήδης” του Ε.Κ. "Αθηνά" επενδύουμε στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα — στην ανάπτυξη δεδομένων, αλγορίθμων και υπολογιστικών υποδομών που θα στηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία. Η συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και τον “Δημόκριτο” ενισχύει αυτή τη στρατηγική, συνδέοντας διαφορετικές κοινότητες επιστημόνων σε ένα ενιαίο, βιώσιμο οικοσύστημα για την ΤΝ».
