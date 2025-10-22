Εφαρμογή με 1 εκατ. «κατασκόπους» ετοίμαζε η ομάδα που κάρφωνε μέσω Viber τα μπλόκα της Tροχαίας
Οι δύο συλληφθέντες θα δημιουργούσαν application τύπου «Waze», πανελλαδικής εμβέλειας και θα την παρουσίαζαν ως εργαλείο οδικής ασφάλειας, ενημερώνοντας τους δρόμους για κάθε μπλόκο ή παρουσία Αστυνομίας - Νέες ομάδες «αναδύθηκαν» μετά το κλείσιμο των δύο γκρουπ στο Viber.
Ενας αθόρυβος αλλά οργανωμένος «ανταρτοπόλεμος» με την Τροχαία έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Στην εποχή της απόλυτης διασύνδεσης, χιλιάδες οδηγοί έχουν μετατραπεί σε «παρατηρητές» της αστυνομικής παρουσίας, ενημερώνοντας ο ένας τον άλλον για μπλόκα, ελέγχους αλκοτέστ, ραντάρ ταχύτητας και σημεία περιπολιών.
Το φαινόμενο, που ξεκίνησε σαν απλή μορφή αλληλοενημέρωσης μεταξύ οδηγών και «κοντράκηδων», εξελίχθηκε σε μια οργανωμένη υποδομή πληροφόρησης με πολυάριθμες ομάδες, κανόνες, ιεραρχία και δεκάδες χιλιάδες μέλη. Πίσω από την «παιχνιδιάρικη» επιφάνεια μιας κοινότητας οδηγών που «βοηθούν ο ένας τον άλλον», κρύβεται ένα παράλληλο δίκτυο πληροφόρησης που, όπως εκτιμούν οι Αρχές, υπονομεύει ευθέως το έργο της Τροχαίας και περιορίζει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκονται δύο άνδρες, ο 29χρονος «Pit» και ο 55χρονος «Saint», οι οποίοι συνελήφθησαν στην Αθήνα, ο πρώτος κάτοικος Ζωγράφου και ο δεύτερος Βύρωνα. Και οι δύο φέρεται να είχαν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση και τον συντονισμό ψηφιακών κοινοτήτων που παρείχαν συνεχή ενημέρωση για τα σημεία παρουσίας της Αστυνομίας. Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξε η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ). Ηταν η πρώτη που διαπίστωσε ότι όλο και περισσότεροι οδηγοί, ιδιαίτερα τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, έκαναν παρακάμψεις προκειμένου να αποφύγουν τα μπλόκα για αλκοτέστ. Ανάμεσά τους, όπως προέκυψε από ελέγχους που έγιναν σε δεύτερα σημεία, υπήρχαν οδηγοί που είχαν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο.
Η υπηρεσία, παρατηρώντας το ανησυχητικό αυτό μοτίβο, ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο εισαγγελέα, γεγονός που οδήγησε στην παραγγελία έρευνας και στην κινητοποίηση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα, η οποία εντόπισε πλήθος ηλεκτρονικών δεδομένων που αποδείκνυαν τη συμμετοχή των δύο ανδρών.
Παρότι δεν έχει αποσαφηνιστεί αν οι δύο ομάδες είχαν τους ίδιους διαχειριστές, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να συμμετείχαν σε κάποιο από τα δίκτυα ή να διατηρούσαν σχέσεις συνεργασίας με άλλα άτομα που συνέχιζαν τη λειτουργία των ομάδων μετά το κλείσιμο της πρώτης. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν οι ίδιες πρακτικές και τα ίδια πρόσωπα κινούνται πίσω από πολλαπλές κοινότητες με διαφορετικά ονόματα αλλά πανομοιότυπο περιεχόμενο.
Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν περιορίζονταν μόνο στη διαχείριση των ομάδων, αλλά σχεδίαζαν την ανάπτυξη μιας επίσημης εφαρμογής που θα λειτουργούσε, όπως διαφήμιζαν, «νόμιμα», με στόχο τη συγκέντρωση άνω του 1.000.000 χρηστών σε όλη τη χώρα. Η εφαρμογή αυτή θα παρουσιαζόταν ως εργαλείο οδικής ασφάλειας, όμως στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα πανελλαδικό δίκτυο «Big Brother» στους δρόμους, που θα ενημέρωνε για κάθε μπλόκο ή παρουσία Αστυνομίας, με σκοπό να αποφεύγονται οι έλεγχοι. Η εφαρμογή σχεδιαζόταν να έχει χαρακτηριστικά κοινωνικού δικτύου. Οι δύο διαχειριστές φαίνεται πως σχεδίαζαν να δημιουργήσουν μια δική τους εφαρμογή τύπου «Waze», μια πλατφόρμα που θα λειτουργούσε ως «νόμιμη» εναλλακτική για τους οδηγούς. Η εφαρμογή Waze, που διατίθεται δωρεάν για κινητά τηλέφωνα, βασίζεται στην κοινότητα των χρηστών της και παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για κίνηση, μπλόκα, ατυχήματα, οδικά έργα και αστυνομικούς ελέγχους. Μέσα από το δίκτυο οδηγών της, ειδοποιεί για σημεία ελέγχου και βοηθά στην επιλογή εναλλακτικής διαδρομής, αποφεύγοντας καθυστερήσεις ή... πρόστιμα.
Σε αντίθεση με τις ομάδες του Viber, στο Waze δεν μπορείς να ανεβάζεις φωτογραφίες, βίντεο ή φωνητικά μηνύματα. Η επικοινωνία περιορίζεται σε ειδοποιήσεις και εικονίδια που εμφανίζονται στον χάρτη σαν το google maps. Ωστόσο, η ουσία παραμένει η ίδια: η εφαρμογή, αξιοποιώντας δεδομένα από τους χρήστες, προειδοποιεί για τα μπλόκα της Τροχαίας και καθοδηγεί τους οδηγούς να τα αποφύγουν. Με πιο «καθωσπρέπει» τρόπο, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα, το Waze λειτουργεί σαν ένας ψηφιακός «οδηγός επιβίωσης» για όσους θέλουν να κινηθούν χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με αλκοτέστ ή ελέγχους ταχύτητας. Αυτό ακριβώς ήταν και το μοντέλο που φαίνεται να ήθελαν να μιμηθούν οι «Pit» και «Saint»: μια εφαρμογή που θα παρουσιαζόταν ως εργαλείο πλοήγησης και οδικής ασφάλειας, αλλά στην πραγματικότητα θα παρείχε στους οδηγούς τη δυνατότητα να γνωρίζουν πού βρίσκεται η Αστυνομία και να την αποφεύγουν.
240.000 μέληΚατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν δύο τεράστιες κοινότητες-πυρήνες στο Viber: η πρώτη, με την ονομασία Alarm Moto, αριθμούσε πάνω από 210.000 μέλη προτού τεθεί εκτός λειτουργίας και η δεύτερη περίπου 30.000 μέλη. Οι δύο ομάδες λειτουργούσαν ως ζωντανά δίκτυα παρακολούθησης της Τροχαίας: μέλη ανέβαζαν φωτογραφίες και βίντεο από μπλόκα, έδιναν με απλά και φωνητικά μηνύματα συντεταγμένες με ακριβή τοποθεσία και περιέγραφαν την παρουσία των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να προειδοποιούνται χιλιάδες οδηγοί μέσα σε λίγα λεπτά.
«Φυτρώνουν» νέαΠαράλληλα, ξεφυτρώνουν διαρκώς νέα γκρουπ που αναπαράγουν το ίδιο μοντέλο. Το πιο πρόσφατο, με τίτλο ROAD RAGE Public Chat, το οποίο δημιουργήθηκε στο πιο ασφαλές Telegram, έχει ήδη προσελκύσει περίπου 4.000 μέλη και λειτουργεί ως διάδοχος των προηγούμενων. Σε αυτό το γκρουπ οι διαχειριστές ενημερώνουν τα μέλη ότι τα μηνύματά τους θα διαγράφονται μετά το πέρας 24 ωρών. Η δυναμική αυτών των ομάδων δείχνει ότι το φαινόμενο έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, με κάθε νέα καταστολή να γεννά διαδοχικές επανεμφανίσεις υπό διαφορετική μορφή.
Πανελλαδικό δίκτυοΤο όραμά τους, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από αναρτήσεις και συνομιλίες, ήταν να «έχουν μάτια σε κάθε δρόμο της Ελλάδας». Είχαν φτάσει, μάλιστα, να αναζητούν προγραμματιστές για την ανάπτυξη του app και να συζητούν με μέλη που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «συντονιστές» ανά περιοχή. Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στις Αρχές. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας κάνουν λόγο για συστηματική παρεμπόδιση του έργου τους, αφού κάθε ανάρτηση που κυκλοφορεί σε τέτοιες ομάδες «ακυρώνει» έναν έλεγχο και δίνει το πλεονέκτημα στους παραβάτες. «Οταν τα μπλόκα δημοσιοποιούνται μέσα σε λίγα λεπτά, χάνεται κάθε στοιχείο αιφνιδιασμού. Οι έλεγχοι δεν λειτουργούν ως αποτρεπτικοί, αλλά ως προσωρινές παγίδες που οι πολίτες πλέον γνωρίζουν πώς να αποφύγουν», επισημαίνει έμπειρος αξιωματικός της Τροχαίας.
