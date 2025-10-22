Περιστέρι: Οδηγός κάμπριο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί
Περιστέρι Τροχαίο Παράσυρση

Περιστέρι: Οδηγός κάμπριο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί

Περαστικοί όρμησαν στον οδηγό για να του αρπάξουν τα κλειδιά και να μην μπορέσει να διαφύγει καθώς φέρεται να μπορούσε να αντιληφθεί τι γινόταν

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Περιστέρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Τζων Κέννεντυ, όταν οδηγός κάμπριο ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Σύμφωνα με το thriassio.gr το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρέσυρε μια γυναίκα και το μικρό παιδί της -δύο ετών- που περίμεναν να περάσουν τον δρόμο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από μηχανάκι, προκαλώντας πανικό.

Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον οδηγό, ενώ του πήραν και τα κλειδιά ώστε να μην επιχειρήσει να διαφύγει. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
Μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

