Από την Πέμπτη πέφτει η θερμοκρασία, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Η φετινή Πρωτομαγιά δεν θα είναι ανοιξιάτικη, αλλά θα μοιάζει με χειμώνα - Αναλυτικά πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες
Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες συνεχίζεται η εβδομάδα με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και την αστάθεια να περιορίζεται στα ορεινά. Ωστόσο η φετινή Πρωτομαγιά δεν θα είναι ανοιξιάτικη, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema.gr. Αντίθετα θα μοιάζει με χειμώνα!
Πιο αναλυτικά για σήμερα Τετάρτη (29/4) περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μετά το μεσημέρι όμως αναμένονται νεφώσεις οι οποίες θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της κεντρική και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά,τους 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο και τους 24 βαθμούς στα βόρεια. Το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα ξεπεράσουν τους 16 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα και τους 18 βαθμούς στα νησιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι και βορειοδυτικοί με ένταση έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές ψιχάλες. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς.
Την Πέμπτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Την Παρασκευή -πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα πέσει απότομο από βορρά προς νότο ακόμα και 13 βαθμούς.
Η πτώση οφείλεται στη μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών από την Ουκρανία προς την περιοχή μας.
Επιπλεόν θα πνέουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.Οι πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια.
