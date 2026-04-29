Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για «φρουτάκια» σε κατάστημα
Κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια, τύπου «φρουτάκια», εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα- ο προσωρινά υπεύθυνος, μία εργαζόμενη και δύο πελάτες. Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά - κατά περίπτωση - παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια. Οι δύο πρώτοι οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ οι πελάτες αφέθηκαν ελεύθερoι με εισαγγελική εντολή.

Συνολικά κατασχέθηκαν 25 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο κεντρικές μονάδες ελέγχου και διαχείρισης (server), μέσω των οποίων φέρεται να διεξάγονταν τα τυχερά παίγνια, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 1.920 ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, διαπιστώθηκε ότι δύο εργαζόμενοι απασχολούνταν χωρίς να είναι καταχωρημένοι στον πίνακα προσωπικού που επιδείχθηκε. Για τη συγκεκριμένη παράβαση θα ενημερωθεί το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Δείτε Επίσης