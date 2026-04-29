Φωτιά σε επιχείρηση στο κέντρο της Λάρισας, ισχυρές δυνάμεις της πυορσβεστικής στην περιοχή

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Λάρισας καθώς πυκνοί καπνοί άρχισαν να αναδύονται από πολυκατοικία επί της οδού Κύπρου όπου στεγάζεται επιχείρηση.Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, ενώ ο δρόμος έχει κλείσει και τα οχήματα εκτρέπονται από την αστυνομία προς την οδό Μανωλάκη.