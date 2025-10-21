Εργασίες συντήρησης στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου σε μεγάλο ύψος με τη συμμετοχή αλπινιστών – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Οι εργασίες θα γίνουν από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου και από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου – Οι διακοπές κυκλοφορίας θα διαρκούν από 4 έως 10 λεπτά κάθε φορά

Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ βραχυπρόθεσμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι εργασίες θα γίνουν σε μεγάλο ύψος, στον πυλώνα Μ1 στο Ρίο, με τη συμμετοχή και αλπινιστών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν κατά μήκος του έργου από την Τετάρτη 22 έως την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 και από την Τετάρτη 29 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ενημερώνει το κοινό ότι για την εκτέλεση των εργασιών απαιτούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από Ρίο προς Αντίρριο και βραδυπορίες στην κατεύθυνση από Αντίρριο προς Ρίο με την παρουσία της Τροχαίας.

Οι διακοπές κυκλοφορίας (κατεύθυνση από Ρίο προς Αντίρριο), εκτιμάται ότι θα διαρκούν από 4 έως και 10 λεπτά κάθε φορά και θα επαναληφθούν όσες φορές κριθεί αναγκαίο (κατ’ εκτίμηση 8 έως 15 διακοπές στο χρονικό διάστημα από 07:00 – 18:00).

Οι βραδυπορίες (κατεύθυνση Αντίρριο προς Ρίο) θα εκτελούνται με τη συνδρομή της Τροχαίας από τη νότια πλατεία στο Αντίρριο αμέσως μετά το σταθμό διοδίων της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου (επίσης στο χρονικό διάστημα από 07:00 – 18:00).

Το ανατολικό πεζοδρόμιο της Γέφυρας θα κλείνει προσωρινά για την εκτέλεση των εργασιών κατά τη διάρκεια των διακοπών κυκλοφορίας, για την προστασία των πεζών.

Το δυτικό πεζοδρόμιο παραμένει κλειστό. Οι οδηγοί παρακαλούνται να προσεγγίζουν με προσοχή, να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους διατηρώντας αποστάσεις, να παραμένουν στα οχήματά τους κατά την διάρκεια των διακοπών κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας


