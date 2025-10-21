Εργασίες συντήρησης στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου σε μεγάλο ύψος με τη συμμετοχή αλπινιστών – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι εργασίες θα γίνουν από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου και από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου – Οι διακοπές κυκλοφορίας θα διαρκούν από 4 έως 10 λεπτά κάθε φορά