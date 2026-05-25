Φωτιά σε σκάφος στην Κέρκυρα, απομακρύνθηκαν οι επιβάτες
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού στο σημείο - Με πολωνική σημαία το σκάφος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε σκάφος σημαίας Πολωνίας στην Κέρκυρα. Η φωτιά ξέσπασε στη θαλάσσια περιοχή Πετρίτης Λευκίμμης Κέρκυρας και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι δυο επιβαίνοντες του σκάφους είναι καλά στην υγεία τους ενώ χρησιμοποιήθηκε βοηθητικό σκάφος προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.

Στην κατάσβεση, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρούν 1 πλωτό σκάφος του Λιμενικού, 1 ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 1 ένα ιδιωτικό σκάφος.

Στο σημείο πνέουν άνεμοι 3 μποφόρ.

