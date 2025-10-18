Συνελήφθη ο 54χρονος διαρρήκτης που «άδειαζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι - Δείτε βίντεο
Συνελήφθη ο 54χρονος διαρρήκτης που «άδειαζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι - Δείτε βίντεο
Ο δράστης συνήθιζε να παραβιάζει τις κλειδαριές των εισόδων, καλύπτοντας το πρόσωπό του ή φορώντας γάντια για να μην αφήνει αποτυπώματα - Βρέθηκε πλήθος κλοπιμαίων στο σπίτι του
Ένας 54χρονος άνδρας συνελήφθη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (12 Οκτωβρίου) στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στο Κολωνάκι. Ο άνδρας αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για κλοπή που είχε διαπράξει μία ημέρα νωρίτερα, στις 11 Οκτωβρίου, σε κατάστημα επί της οδού Ηροδότου.
Ο δράστης συνήθιζε να παραβιάζει τις κλειδαριές των εισόδων, καλύπτοντας το πρόσωπό του ή φορώντας γάντια για να μην αφήνει αποτυπώματα.
Βίντεο από τη δράση του:
Είχε αποφυλακιστεί και επέστρεψε στη δράσηΣύμφωνα με την αστυνομία, ο 54χρονος είχε αποφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2025 και στη συνέχεια επέστρεψε στη δράση, διαπράττοντας σειρά διαρρήξεων σε γραφεία και καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου. Οι περισσότερες έγιναν τις νυχτερινές ώρες, μεταξύ 20:30 και 07:00, όταν τα καταστήματα ήταν κλειστά.
Ο δράστης συνήθιζε να παραβιάζει τις κλειδαριές των εισόδων, καλύπτοντας το πρόσωπό του ή φορώντας γάντια για να μην αφήνει αποτυπώματα.
Βίντεο από τη δράση του:
Ο εντοπισμός και η σύλληψηΜετά από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 54χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι του στην οδό Ιουλιανού, στο κέντρο της Αθήνας.
Τα ευρήματα της έρευναςΚατά την κατ’ οίκον έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκάδες αντικείμενα, μεταξύ των οποίων:
- κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών με παιχνίδια και εξαρτήματα,
- ηλεκτρικό πατίνι, τηλεοράσεις, υπολογιστές και tablet,
- φωτογραφική μηχανή, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά είδη,
- πίνακες ζωγραφικής και μουσαμάδες,
- ρούχα και σακίδιο που χρησιμοποιήθηκαν στις κλοπές.
Οι διαρρήξεις που του αποδίδονταιΑπό την προανάκριση προέκυψε ότι ο 54χρονος είχε διαπράξει τουλάχιστον έξι κλοπές:
24 Μαΐου 2025 – Κοσμηματοπωλείο στην Ηροδότου, με λεία 3.888 ευρώ.
5 Ιουλίου 2025 – Κατάστημα στην Ακαδημίας, με λεία χρηματοκιβώτιο, laptop και χρήματα.
18 Αυγούστου 2025 – Οίκος Τελετών στην Ακαδημίας, με λεία tablet και 150 ευρώ.
23–25 Αυγούστου 2025 – Κατάστημα στην Ηροδότου, με λεία 400 ευρώ και προϊόντα.
16 Σεπτεμβρίου 2025 – Ζαχαροπλαστείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ, με λεία 250 ευρώ και tablet.
11 Οκτωβρίου 2025 – Κατάστημα στην Ηροδότου, με λεία 105 ευρώ, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και παιδικό φόρεμα.
Οι αρχές εξετάζουν αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Στον ανακριτή ο συλληφθείςΟ 54χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 13 Οκτωβρίου και θα απολογηθεί ενώπιον Ανακριτή του 6ου Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών στις 15 Οκτωβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του
Ανάλυση CNN: Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ με Ουκρανία, Πούτιν και Κίνα – Θέλει να κεφαλοποιήσει τη συμφωνία στη Γάζα
H Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων για θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του
Ανάλυση CNN: Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ με Ουκρανία, Πούτιν και Κίνα – Θέλει να κεφαλοποιήσει τη συμφωνία στη Γάζα
H Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων για θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα