Συνελήφθη ο 54χρονος διαρρήκτης που «άδειαζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι - Δείτε βίντεο

Τα ευρήματα της έρευνας

Οι διαρρήξεις που του αποδίδονται

Στον ανακριτή ο συλληφθείς

Κατά την κατ’ οίκον έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκάδες αντικείμενα, μεταξύ των οποίων:- κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών με παιχνίδια και εξαρτήματα,- ηλεκτρικό πατίνι, τηλεοράσεις, υπολογιστές και tablet,- φωτογραφική μηχανή, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά είδη,- πίνακες ζωγραφικής και μουσαμάδες,- ρούχα και σακίδιο που χρησιμοποιήθηκαν στις κλοπές.Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 54χρονος είχε διαπράξει τουλάχιστον έξι κλοπές:24 Μαΐου 2025 – Κοσμηματοπωλείο στην Ηροδότου, με λεία 3.888 ευρώ.5 Ιουλίου 2025 – Κατάστημα στην Ακαδημίας, με λεία χρηματοκιβώτιο, laptop και χρήματα.18 Αυγούστου 2025 – Οίκος Τελετών στην Ακαδημίας, με λεία tablet και 150 ευρώ.23–25 Αυγούστου 2025 – Κατάστημα στην Ηροδότου, με λεία 400 ευρώ και προϊόντα.16 Σεπτεμβρίου 2025 – Ζαχαροπλαστείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ, με λεία 250 ευρώ και tablet.11 Οκτωβρίου 2025 – Κατάστημα στην Ηροδότου, με λεία 105 ευρώ, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και παιδικό φόρεμα.Οι αρχές εξετάζουν αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.Ο 54χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 13 Οκτωβρίου και θα απολογηθεί ενώπιον Ανακριτή του 6ου Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών στις 15 Οκτωβρίου.