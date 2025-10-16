ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στο φαράγγι Λισσού στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Διάσωση Φαράγγι Κρήτη

Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στο φαράγγι Λισσού στην Κρήτη

Η 55χρονη μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στο φαράγγι Λισσού στην Κρήτη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της τουρίστριας που τραυματίστηκε στο φαράγγι Λισσού στη Σούγια Χανίων, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ωστόσο, αδυνατούσε να συνεχίσει την πεζοπορία.

Περιπατητές από την ίδια ομάδα ζήτησαν βοήθεια καλώντας το 112, περίπου στις 16.00 το απόγευμα κι άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής αποτελούμενη από 13 άνδρες έσπευσε, εντόπισε την 55χρονη Γερμανίδα και την μετέφερε σε ασφαλές σημείο, από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης