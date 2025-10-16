Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στο φαράγγι Λισσού στην Κρήτη
Η 55χρονη μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της τουρίστριας που τραυματίστηκε στο φαράγγι Λισσού στη Σούγια Χανίων, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ωστόσο, αδυνατούσε να συνεχίσει την πεζοπορία.
Περιπατητές από την ίδια ομάδα ζήτησαν βοήθεια καλώντας το 112, περίπου στις 16.00 το απόγευμα κι άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής αποτελούμενη από 13 άνδρες έσπευσε, εντόπισε την 55χρονη Γερμανίδα και την μετέφερε σε ασφαλές σημείο, από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το neakriti.gr.
