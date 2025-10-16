Με μεγάλη ταχύτητα έτρεχε ο μεθυσμένος οδηγός που έπεσε σε κατάστημα στην Κηφισίας - Δείτε νέο βίντεο με το τετακέ πριν το τροχαίο
Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τη συμβολή της Κηφισίας με την Πεντέλης στο ρεύμα προς Αθήνα
Οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα προκάλεσε ο 21χρονος οδηγός το τροχαίο σήμερα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισίας όταν «καρφώθηκε» με το ΙΧ αυτοκίνητό του σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές στην τζαμαρία του καταστήματος.
Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της πρόσκρουσης που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το κόκκινο ΙΧ να κατεβαίνει τη λεωφόρο Κηφισίας με μεγάλη ταχύτητα - μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο - να περνά τη διασταύρωση με την οδό Πεντέλης και λίγο πριν τη διασταύρωση του Αμαρουσίου να κάνει τετακέ και να πέφτει με δύναμη στα ΕΛΤΑ Courier.
Στα πλάνα το όχημα είναι ανάποδα στο οδόστρωμα ενώ φαίνονται και τα σπασμένα τζάμια στην είσοδο του καταστήματος από την ισχυρή πρόσκρουση.
Νωρίτερα το protothema.gr είχε φέρει στη δημοσιότητα και άλλο βίντεο στο οποίο είχε καταγραφεί η στιγμή που το κόκκινο ΙΧ έχει γυρίσει ανάποδα στο οδόστρωμα και πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο κατάστημα.
Ο 21χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε από το αμάξι που είχε γίνει συντρίμμια με τη βοήθεια περαστικών ενώ από το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη διαπιστώθηκε πως οδηγούσε έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το όριο.
