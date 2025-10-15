Απάτη ενοικίασης κατοικίας στη Λάρισα - Παρίστανε τον εκμισθωτή και απέσπασε 2.400 ευρώ
Απάτη ενοικίασης κατοικίας στη Λάρισα - Παρίστανε τον εκμισθωτή και απέσπασε 2.400 ευρώ

Η αγγελία αποδείχθηκε ψευδής και ο δράστης εξαφανίστηκε, χωρίς ποτέ να παραδώσει το ακίνητο

Απάτη ενοικίασης κατοικίας στη Λάρισα - Παρίστανε τον εκμισθωτή και απέσπασε 2.400 ευρώ
Για απάτη ενοικίασης κατοικίας κατηγορείται ένας άνδρας στη Λάρισα, ο οποίος φέρεται να απέσπασε από ανυποψίαστο πολίτη 2.400 ευρώ για  τη μίσθωση του ακινήτου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το περιστατικό κατήγγειλε στην Αστυνομία ένας πολίτης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2025 ο δράστης εμφανίστηκε ως εκμισθωτής κατοικίας, η οποία φαινόταν να διατίθεται προς ενοικίαση μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης.

Προκειμένου να εξασφαλίσει τη μίσθωση του ακινήτου, ο πολίτης κατέθεσε συνολικά το ποσό των 2.400 ευρώ, μέσω πέντε τραπεζικών εμβασμάτων, σε λογαριασμό που του υπέδειξε ο συγκεκριμένος εκμισθωτής.

Ωστόσο, η αγγελία αποδείχθηκε ψευδής και ο δράστης εξαφανίστηκε, χωρίς ποτέ να παραδώσει το ακίνητο.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της απάτης, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

