Απάτη ενοικίασης κατοικίας στη Λάρισα - Παρίστανε τον εκμισθωτή και απέσπασε 2.400 ευρώ
Η αγγελία αποδείχθηκε ψευδής και ο δράστης εξαφανίστηκε, χωρίς ποτέ να παραδώσει το ακίνητο
Για απάτη ενοικίασης κατοικίας κατηγορείται ένας άνδρας στη Λάρισα, ο οποίος φέρεται να απέσπασε από ανυποψίαστο πολίτη 2.400 ευρώ για τη μίσθωση του ακινήτου.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το περιστατικό κατήγγειλε στην Αστυνομία ένας πολίτης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2025 ο δράστης εμφανίστηκε ως εκμισθωτής κατοικίας, η οποία φαινόταν να διατίθεται προς ενοικίαση μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης.
Προκειμένου να εξασφαλίσει τη μίσθωση του ακινήτου, ο πολίτης κατέθεσε συνολικά το ποσό των 2.400 ευρώ, μέσω πέντε τραπεζικών εμβασμάτων, σε λογαριασμό που του υπέδειξε ο συγκεκριμένος εκμισθωτής.
Ωστόσο, η αγγελία αποδείχθηκε ψευδής και ο δράστης εξαφανίστηκε, χωρίς ποτέ να παραδώσει το ακίνητο.
Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της απάτης, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
