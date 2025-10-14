Βίντεο από τον απεγκλωβισμό επιβατών του Οδοντωτού που έμεινε την Κυριακή από βλάβη στα μέσα της διαδρομής
Περισσότεροι από 100 επιβάτες, ανάμεσά τους μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και τουρίστες, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι για περίπου τέσσερις ώρες στον οδοντωτό συρμό, όταν λίγο μετά την εκκίνησή του σημειώθηκε μηχανική βλάβη
Αναστάτωση και ένταση επικράτησαν το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στον οδοντωτό συρμό που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, όταν λίγο μετά την εκκίνησή του σημειώθηκε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί μέσα στα στενά περάσματα του φαραγγιού του Βουραϊκού.
Περισσότεροι από 100 επιβάτες, ανάμεσά τους μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και τουρίστες, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι για περίπου τέσσερις ώρες, χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί και πότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το τρένο σταμάτησε απότομα, προκαλώντας ανησυχία στους επιβάτες που κοιτούσαν έξω από τα παράθυρα βλέποντας μόνο τα βράχια του φαραγγιού και το στενό μονοπάτι των ραγών.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο που τράβηξαν επιβάτες, επικρατεί έντονη κινητικότητα και αναστάτωση. Κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, ενώ ακούγεται στέλεχος της ΕΜΑΚ να καθοδηγεί το πλήθος λέγοντας: «Ένας-ένας, μη βιάζεστε, ακολουθήστε τις οδηγίες της Πυροσβεστικής».
Αρχικά, ένας δεύτερος συρμός στάλθηκε στο σημείο για να παραλάβει τους επιβάτες του ακινητοποιημένου τρένου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε και εκείνος μηχανική βλάβη, καθιστώντας αδύνατη την ολοκλήρωση της επιχείρησης με τον προγραμματισμένο τρόπο.
Έτσι, κλήθηκε η ΕΜΑΚ από την Πάτρα, που έφτασε στο σημείο με ειδικά οχήματα και εξοπλισμό. Οι πυροσβέστες προχώρησαν μεθοδικά, απεγκλωβίζοντας έναν-έναν τους επιβάτες μέσα από το στενό πέρασμα του φαραγγιού και οδηγώντας τους σε ασφαλές σημείο. Η διαδικασία διήρκεσε αρκετή ώρα, με τους επιβάτες να παραμένουν στο σημείο συνολικά πάνω από τέσσερις ώρες, ώσπου τελικά μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στα Καλάβρυτα.
Ο οδοντωτός του Διακοπτού θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και απαιτητικά τεχνικά έργα της χώρας, καθώς διασχίζει ένα από τα ομορφότερα αλλά και πιο δύσβατα φυσικά τοπία της Ελλάδας. Όσο μαγευτική και αν είναι η διαδρομή μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού, με τις απότομες χαράδρες και τα κάθετα βράχια, τα στενά περάσματα προκαλούν εύλογα ανησυχία στους επιβάτες ιδίως όταν προκύπτουν απρόοπτα περιστατικά, όπως η βλάβη που μετέτρεψε μια ήρεμη εκδρομή σε απρόσμενη περιπέτεια και ταλαιπωρία.
