Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την ακινητοποίηση τρένου στο Διακοπτό - Καλάβρυτα και τη μετεπιβίβαση 101 επιβατών

Η Hellenic Train γνωστοποίησε ότι το πρωί της Κυριακής, στις 10:28, η αμαξοστοιχία 1330, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.συνοδευόμενος από τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, ο οποίος έφτασε στο σημείο στις 11:26, με σκοπό τη ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, η σοβαρότητα της βλάβης δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της ρυμούλκησης.Για την ασφαλή αποβίβαση και μετεπιβίβαση των 101 επιβατών που επέβαιναν στην αμαξοστοιχία, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτική Προστασία.με δεύτερο εφεδρικό συρμό από το Διακοπτό, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό της διαδικασίας.Η μετεπιβίβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 13:50, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής, ενώ ο εφεδρικός συρμός επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό. Εκεί,. Παράλληλα, προσφέρθηκαν νερά και αναψυκτικά στους επιβάτες.Λόγω του συμβάντος, δεν θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα προγραμματισμένα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1332, 1336, 1333 και 1337.