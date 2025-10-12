Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την ακινητοποίηση τρένου στο Διακοπτό - Καλάβρυτα και τη μετεπιβίβαση 101 επιβατών
ΕΛΛΑΔΑ
Καλάβρυτα Οδοντωτός Hellenic Train

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την ακινητοποίηση τρένου στο Διακοπτό - Καλάβρυτα και τη μετεπιβίβαση 101 επιβατών

Οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε βραχώδες και απόκρημνο σημείο

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την ακινητοποίηση τρένου στο Διακοπτό - Καλάβρυτα και τη μετεπιβίβαση 101 επιβατών
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Hellenic Train γνωστοποίησε ότι το πρωί της Κυριακής, στις 10:28, η αμαξοστοιχία 1330, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός συνοδευόμενος από τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, ο οποίος έφτασε στο σημείο στις 11:26, με σκοπό τη ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, η σοβαρότητα της βλάβης δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της ρυμούλκησης.

Για την ασφαλή αποβίβαση και μετεπιβίβαση των 101 επιβατών που επέβαιναν στην αμαξοστοιχία, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτική Προστασία. Στο σημείο μετέβη και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με δεύτερο εφεδρικό συρμό από το Διακοπτό, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό της διαδικασίας.

Η μετεπιβίβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 13:50, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής, ενώ ο εφεδρικός συρμός επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό. Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train ανέμενε για να μεταφέρει όσους επιβάτες επιθυμούσαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τα Καλάβρυτα. Παράλληλα, προσφέρθηκαν νερά και αναψυκτικά στους επιβάτες.

Λόγω του συμβάντος, δεν θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα προγραμματισμένα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1332, 1336, 1333 και 1337.

Ειδήσεις σήμερα:

Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους

Πόλεμος στην οικογένεια Ανιέλι για τα 60 δισ. της Stellantis - Το άγνωστο σημείωμα από το 1998 που άναψε φωτιές

Τι σημαίνει ο όρος σπασμένο άσυλο - Ο Ιρακινός στο μετρό και τα «παράθυρα» της παράνομης μετανάστευσης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης