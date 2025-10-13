Εξιτήριο για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμo: Όλα καλά, νιώθω καλύτερα
O Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήγε την Κυριακή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε
Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στο οποίο μεταφέρθηκε την Κυριακή μετά από αδιαθεσία, πήρε το πρωί της Δευτέρας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Μιλώντας σε δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ κατά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο, ο κ. Ιερώνυμος είπε «όλα καλά, νιώθω καλύτερα».
Οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Κυριακή, η Ιερά Σύνοδος αναφερόταν ότι «ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».
