Εξιτήριο για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμo: Όλα καλά, νιώθω καλύτερα
ΕΛΛΑΔΑ
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Νοσοκομείο Γεννηματάς Εξιτήριο

Εξιτήριο για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμo: Όλα καλά, νιώθω καλύτερα

O Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήγε την Κυριακή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε

Εξιτήριο για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμo: Όλα καλά, νιώθω καλύτερα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στο οποίο μεταφέρθηκε την Κυριακή μετά από αδιαθεσία, πήρε το πρωί της Δευτέρας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ κατά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο, ο κ. Ιερώνυμος είπε «όλα καλά, νιώθω καλύτερα».



Οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Κυριακή, η Ιερά Σύνοδος αναφερόταν ότι «ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν

Πώς η Ιωάννα Τούνη έγινε cash machine - Η εταιρεία χωρίς προσωπικό και δανεισμό που βγάζει εκατομμύρια

Πέθανε η Άννα Κυριακού
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης