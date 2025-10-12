H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Άντρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας
Άντρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας
Δυνάμεις του Λιμενικού επιχειρούν για τον εντοπισμό του, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 Μποφόρ
Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, καθώς το Λιμενικό ενημερώθηκε για έναν άνδρα που έπεσε στο νερό από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ.
Στην περιοχή έχουν φτάσει και επιχειρούν για τον εντοπισμό του ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης
Παράλληλα, πνέουν άνεμοι έντασης 6 ως 7 Μποφόρ.
