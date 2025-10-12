Καστοριά: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ποδηλάτη στη Γυρολιμνιά
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Ποδηλάτης Καστοριά

Καστοριά: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ποδηλάτη στη Γυρολιμνιά

Ο ποδηλάτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για ιατρική φροντίδα

Καστοριά: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ποδηλάτη στη Γυρολιμνιά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10), στη Γυρολιμνιά Καστοριάς, όταν ένας ποδηλάτης παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη στην οδό Μαυριωτίσσης, στο τμήμα του δρόμου που οδηγεί προς την πλαζ της πόλης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και χτύπησε τον ποδηλάτη που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία ποδηλάτη, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Καστοριάς για να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

