Το βίντεο που εξετάζει η ΕΛΑΣ για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Οδηγός περνάει «σφαίρα» με το μηχανάκι του
Το υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος επί της Λεωφόρου Μεθώνης, μόλις 200 μέτρα περίπου από το κάμπινγκ - Προσωπικά τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας
Ένα από τα βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικές αρχές είναι αυτό που εξασφάλισε το protothema.gr και ρίχνουν φως στις κινήσεις του φερόμενου ως δράστη λίγα μόλις λεπτά μετά το διπλό φονικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα της Φοινικούντας.
Το υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος επί της Λεωφόρου Μεθώνης, μόλις 200 μέτρα περίπου από το κάμπινγκ Άμμος και καταγράφει τον ύποπτο να απομακρύνεται από το σημείο με ένα σκούτερ και κράνος στο κεφάλι με κατεύθυνση προς τη Μεθώνη και να το οδηγεί μόνος του χωρίς κάποιον συνεργό μαζί του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο έχει χρονική σήμανση 20.05 που τοποθετεί τις κινήσεις του δράστη μόλις λίγα λεπτά μετά το αιματηρό περιστατικό.
Οι Αρχές εστιάζουν στις κινήσεις του καθώς εκτιμάται πως πρόκειται για κρίσιμο χρονικό παράθυρο που μπορεί να οδηγήσει τόσο στην πλήρη ταυτοποίηση του όσο και στην ανάλυση του σχεδίου διαφυγής του.
Προσωπικά ή οικονομικά είναι τα κίνητρα πίσω από την άγρια δολοφονία των δύο ανδρών που έγινε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (5/10) σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι ερευνητές της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση έχουν ήδη αποκλείσει ως κίνητρο τη ληστεία και εμφανίζονται πεπεισμένοι πως πίσω από την επίθεση κρύβονται άλλοι λόγοι, πιο προσωπικοί.
Αναλογιζόμενοι τις δύο επιθέσεις που φέρεται να είχε δεχθεί ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στο πρόσφατο παρελθόν από έναν άγνωστο (δεν κατονόμασε κάποιον συγκεκριμένο στις Αρχές), οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ίδιο δράστη.
Τα βασικά ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν είναι δύο: Το πρώτο είναι αν θύτης και θύματα γνωρίζονταν και με ποιον τρόπο;
Το δεύτερο είναι αν υπάρχει κάποιος που θα είχε όφελος από τον θάνατο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και που θα μπορούσε ενδεχομένως να «παραγγείλει» τη δολοφονία του.
Δείτε το βίντεο που εξετάζει η ΕΛΑΣ:
Και αυτό γιατί το θύμα διέθετε σημαντική περιουσία με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως είχε ορίσει ως μοναδικούς κληρονόμους του τον επιστάτη που δολοφονήθηκε και έναν συγγενή του.
Γι’ αυτό και οι αστυνομικοί αναλύουν όλες τις επαφές του θύματος με σκοπό να διαπιστώσουν αν διατηρούσε επαφές με άτομα που ενδεχομένως θα ήθελαν το κακό του.
Το ότι τα κίνητρα είναι προσωπικά φαίνεται και από τον τρόπο που λειτούργησε ο νεαρός δράστης. Άφησε τη μηχανή του στην είσοδο της εγκατάστασης, μπήκε στον χώρο περπατώντας δίχως να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του (μάλλον γνώριζε πως στον χώρο δεν υπάρχουν κάμερες), στάθηκε απέναντι στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και στον επιστάτη και τους εκτέλεσε εν ψυχρώ.
Στη συνέχεια, χωρίς να αφαιρέσει κανένα αντικείμενο από τον χώρο, επέστρεψε στο όχημα του και διέφυγε.
Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάλυκες στο σημείο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι το όπλο του φονικού ήταν περίστροφο. Ο πρώτος άνδρας δολοφονήθηκε επί τόπου, μέσα στο γραφείο της επιχείρησης, ενώ το δεύτερο θύμα, ο επιστάτης, προσπάθησε να διαφύγει, όμως ο δράστης τον πυροβόλησε πισώπλατα και τον σκότωσε.
Από θαύμα γλίτωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος, τη στιγμή του εγκλήματος βρισκόταν στο σημείο. Όπως είπε ο άνδρας στους αστυνομικούς, ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του χωρίς όμως να καταφέρει να τον πετύχει. Ο μάρτυρας δεν έχει αναγνωρίσει τον εκτελεστή.
Να σημειωθεί ότι η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί στην Κόρινθο και αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.
