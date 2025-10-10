Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ρόδος: Λιποθύμησε κατηγορούμενος μόλις άκουσε την καταδίκη του
Ρόδος: Λιποθύμησε κατηγορούμενος μόλις άκουσε την καταδίκη του
Ο 54χρονος κατηγορούμενος λιποθύμησε μόλις άκουσε την ενοχή του για υπόθεση διακίνησης μεταναστών
Λιποθύμησε μέσα στη δικαστική αίθουσα 54χρονος κατηγορούμενος, μόλις άκουσε την πρόεδρο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου να τον κηρύσσει ένοχο για όλες τις κατηγορίες που τον βάραιναν, σε υπόθεση διακίνησης παράτυπων μεταναστών.
Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και επικράτησε αναστάτωση στο ακροατήριο. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρόδου για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Η διαδικασία διεκόπη προσωρινά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διακομιδή του.
Πηγή: rodiaki
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα