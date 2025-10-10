Ρόδος: Λιποθύμησε κατηγορούμενος μόλις άκουσε την καταδίκη του

Λιποθύμησε μέσα στη δικαστική αίθουσα 54χρονος κατηγορούμενος, μόλις άκουσε την πρόεδρο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου να τον κηρύσσει ένοχο για όλες τις κατηγορίες που τον βάραιναν, σε υπόθεση διακίνησης παράτυπων μεταναστών.



Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και επικράτησε αναστάτωση στο ακροατήριο. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρόδου για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.



Η διαδικασία διεκόπη προσωρινά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διακομιδή του.



Πηγή: rodiaki





Ειδήσεις σήμερα: