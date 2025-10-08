Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς – Από το ωστικό κύμα ξηλώθηκε η πόρτα του μαγαζιού - Αυτόπτης μάρτυρας είδε άνδρα να αφήνει αντικείμενο και να απομακρύνεται
Μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος εντοπίστηκε στον χώρο της ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου, όπου σημειώθηκε έκρηξη γύρω στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, όπως καταγράφεται στο πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές στο κατάστημα και σε ένα όχημα που βρισκόταν παρκαρισμένο έξω, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Από το ωστικό κύμα, ξηλώθηκε και η πόρτα του μαγαζιού.
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη, φάνηκε ένας άνδρας να προσεγγίζει την είσοδο του καταστήματος, να αφήνει ένα αντικείμενο και να απομακρύνεται τρέχοντας.
Ο ιδιοκτήτης φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν προβλήματα ή ενοχλήσεις, παρά μόνο την περασμένη άνοιξη που τον είχαν πλησιάσει για προστασία κι εκείνος αρνήθηκε.
Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων — γίνονται αναζητήσεις για υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που θα βοηθήσουν στην αναγνώριση του δράστη ή των δραστών. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στα ευρήματα από την ΤΕΕΜ και σε οπτικοακουστικά δεδομένα από τη γύρω περιοχή.
«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο — ήταν απίστευτος. Αμέσως βγήκαμε και είδαμε τα πυροσβεστικά να φτάνουν. Φοβηθήκαμε πολύ», ανέφερε κάτοικος που βρέθηκε κοντά στο σημείο.
Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές στο κατάστημα και σε ένα όχημα που βρισκόταν παρκαρισμένο έξω, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Από το ωστικό κύμα, ξηλώθηκε και η πόρτα του μαγαζιού.
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη, φάνηκε ένας άνδρας να προσεγγίζει την είσοδο του καταστήματος, να αφήνει ένα αντικείμενο και να απομακρύνεται τρέχοντας.
Ο ιδιοκτήτης φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν προβλήματα ή ενοχλήσεις, παρά μόνο την περασμένη άνοιξη που τον είχαν πλησιάσει για προστασία κι εκείνος αρνήθηκε.
Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων — γίνονται αναζητήσεις για υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που θα βοηθήσουν στην αναγνώριση του δράστη ή των δραστών. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στα ευρήματα από την ΤΕΕΜ και σε οπτικοακουστικά δεδομένα από τη γύρω περιοχή.
«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο — ήταν απίστευτος. Αμέσως βγήκαμε και είδαμε τα πυροσβεστικά να φτάνουν. Φοβηθήκαμε πολύ», ανέφερε κάτοικος που βρέθηκε κοντά στο σημείο.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία εντάσσονται στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία εντάσσονται στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα