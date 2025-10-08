Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη Φωτιά Μιχαλακοπούλου

Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς – Από το ωστικό κύμα ξηλώθηκε η πόρτα του μαγαζιού - Αυτόπτης μάρτυρας είδε άνδρα να αφήνει αντικείμενο και να απομακρύνεται

Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος εντοπίστηκε στον χώρο της ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου, όπου σημειώθηκε έκρηξη γύρω στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, όπως καταγράφεται στο πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές στο κατάστημα και σε ένα όχημα που βρισκόταν παρκαρισμένο έξω, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Από το ωστικό κύμα, ξηλώθηκε και η πόρτα του μαγαζιού.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη, φάνηκε ένας άνδρας να προσεγγίζει την είσοδο του καταστήματος, να αφήνει ένα αντικείμενο και να απομακρύνεται τρέχοντας.

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν προβλήματα ή ενοχλήσεις, παρά μόνο την περασμένη άνοιξη που τον είχαν πλησιάσει για προστασία κι εκείνος αρνήθηκε.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων — γίνονται αναζητήσεις για υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που θα βοηθήσουν στην αναγνώριση του δράστη ή των δραστών. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στα ευρήματα από την ΤΕΕΜ και σε οπτικοακουστικά δεδομένα από τη γύρω περιοχή.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο — ήταν απίστευτος. Αμέσως βγήκαμε και είδαμε τα πυροσβεστικά να φτάνουν. Φοβηθήκαμε πολύ», ανέφερε κάτοικος που βρέθηκε κοντά στο σημείο.

