Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ το μαγαζί ήταν κλειστό - Δεν υπάρχουν τραυματίες - Κατέρρευσε η πρόσοψη της ντισκοτέκ, υλικές ζημιές σε ένα όχημα - Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι είδαν άτομα να πετούν κάτι και να φεύγουν τρέχοντας

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Λίνα Κεκέση
Παναγιώτης Κουφαλέξης
Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 22:00, στην ντισκοτέκ Jacky.O, επί της Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια.

Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου (4)


Το κέντρο την ώρα της έκρηξης ήταν κλειστό και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς παρά μόνο υλικές ζημιές στην επιχείρηση και σε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα.

mixalakopoulou__4_

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε λόγω εκρηκτικού μηχανισμού ενώ μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής κάνουν λόγο για 4 άτομα που πέταξαν κάτι και απομακρύνθηκαν τρέχοντας.

Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου (5)

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έρευνα για τα αίτια της έκρηξης πραγματοποιεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτος. Στην αρχή λέω "κεραυνός αποκλείεται" και είδαμε τα πυροσβεστικά που έρχονταν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

mixalakopoulou__2_
mixalakopoulou__1_
disco-mixalakopoulou
 
Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου (2)
Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου (1)
Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου (3)


