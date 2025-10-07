Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 22:00, στην ντισκοτέκ Jacky.O, επί της Μιχαλακοπούλου , στα Ιλίσια



Το κέντρο την ώρα της έκρηξης ήταν κλειστό και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς παρά μόνο υλικές ζημιές στην επιχείρηση και σε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα.





Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε λόγω εκρηκτικού μηχανισμού ενώ μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής κάνουν λόγο για 4 άτομα που πέταξαν κάτι και απομακρύνθηκαν τρέχοντας.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έρευνα για τα αίτια της έκρηξης πραγματοποιεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.



Κάτοικος της περιοχής μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτος. Στην αρχή λέω "κεραυνός αποκλείεται" και είδαμε τα πυροσβεστικά που έρχονταν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ».



