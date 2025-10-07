Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ το μαγαζί ήταν κλειστό - Δεν υπάρχουν τραυματίες - Κατέρρευσε η πρόσοψη της ντισκοτέκ, υλικές ζημιές σε ένα όχημα - Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι είδαν άτομα να πετούν κάτι και να φεύγουν τρέχοντας
Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 22:00, στην ντισκοτέκ Jacky.O, επί της Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε λόγω εκρηκτικού μηχανισμού ενώ μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής κάνουν λόγο για 4 άτομα που πέταξαν κάτι και απομακρύνθηκαν τρέχοντας.
Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έρευνα για τα αίτια της έκρηξης πραγματοποιεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Το κέντρο την ώρα της έκρηξης ήταν κλειστό και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς παρά μόνο υλικές ζημιές στην επιχείρηση και σε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε λόγω εκρηκτικού μηχανισμού ενώ μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής κάνουν λόγο για 4 άτομα που πέταξαν κάτι και απομακρύνθηκαν τρέχοντας.
Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έρευνα για τα αίτια της έκρηξης πραγματοποιεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Κάτοικος της περιοχής μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτος. Στην αρχή λέω "κεραυνός αποκλείεται" και είδαμε τα πυροσβεστικά που έρχονταν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ».
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα