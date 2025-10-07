Συνεχίζω την απεργία πείνας μέχρι να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματά μου, λέει ο Πάνος Ρούτσι
Απεργία πείνας Πάνος Ρούτσι

Βιώνω τις 23 ημέρες της απεργίας με πολύ πόνο και κούραση, αλλά η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω και να ελπίζω, είπε σε δηλώσεις

Με αίτημα να λάβει τη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του θα γίνουν πλήρως δεκτά συνεχίζει ο Πάνος Ρούτσι την απεργία πείνας η οποία σήμερα είναι στην 23η ημέρα της.

Σε δηλώσεις του σήμερα Τρίτη, ζήτησε ακόμη να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία των τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων, από τη στιγμή που έχει δοθεί το πράσινο φως για τη διεξαγωγή του.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Ρούτσι είπε ότι «σήμερα κλείνω 23 ημέρες εδώ στο Σύνταγμα, δίπλα στη Βουλή».

Τόνισε ότι «συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά μου, αυτά που λέμε 23 ημέρες τώρα, θα γίνουν δεκτά.

» Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γιατί ο κόσμος που έρχεται κάθε ημέρα εδώ μιλά από μόνος του. Εύχομαι να μην συνεχιστεί πολύ ακόμη. Αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις».

Σε ερώτημα τι περιμένει από τη διαδικασία, από τη στιγμή που έχει δοθεί το πράσινο φως για τις εξετάσεις, και γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο κ. Ρούτσι απάντησε ότι θέλει «να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε όλη αυτή την υπόθεση, να γίνουν βιοχημικές εξετάσεις, δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι, όλα τα απαραίτητα, ό,τι χρειαστεί».

Τέλος, για την απεργία πείνας που συνεχίζει, ο κ. Ρούτσι είπε ότι βιώνει αυτές τις 23 ημέρες «με πολύ πόνο και κούραση. Ταυτόχρονα έχω υπομονή και αυτή η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω και να ελπίζω. Μέχρι να απαντηθούν όλα τα αιτήματά μου, θα είμαι εδώ».

