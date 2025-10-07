Συνεχίζω την απεργία πείνας μέχρι να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματά μου, λέει ο Πάνος Ρούτσι

Βιώνω τις 23 ημέρες της απεργίας με πολύ πόνο και κούραση, αλλά η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω και να ελπίζω, είπε σε δηλώσεις