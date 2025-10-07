«Ο φτωχούλης του Θεού» - Οι Καθολικοί της Αθήνας γιόρτασαν τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης στους Αγίους Αναργύρους

Η ζωή του άλλαξε ριζικά όταν, σε ηλικία 19 ετών, αιχμαλωτίστηκε στον πόλεμο μεταξύ Ασίζης και Περούτζια και παρέμεινε φυλακισμένος για έναν χρόνο. Η εμπειρία αυτή, σε συνδυασμό με μια βαριά ασθένεια και μια σειρά από οράματα, τον οδήγησε σε μια βαθιάΗ καθοριστική στιγμή ήρθε στον ναό του, όταν άκουσε τον Εσταυρωμένο να του ζητά: «». Αποφασισμένος να ακολουθήσει το θείο κάλεσμα, ήρθε σε ρήξη με τον πατέρα του, αποκηρύσσοντας δημόσια την περιουσία του και αφιερώνοντας τη ζωή του στην απόλυτη φτώχεια.Ξυπόλυτος και ντυμένος με έναν απλό χιτώνα, άρχισε να κηρύττει την ειρήνη, την αγάπη για όλα τα πλάσματα της φύσης και την επιστροφή στην απλότητα του Ευαγγελίου.Σύντομα, η διδασκαλία του προσέλκυσε τους πρώτους μαθητές, με τους οποίους ίδρυσε το Τάγμα των Φραγκισκανών, λαμβάνοντας την έγκριση του Πάπα Ιννοκέντιου Γ' το 1209. Παράλληλα, ενέπνευσε την Αγία Κλάρα να ιδρύσει το γυναικείο τάγμα των «Φτωχών Κυριών» (Κλαρισσών).Το 1224, κατά τη διάρκεια προσευχής στο όρος La Verna, έλαβε τα στίγματα, τα σημάδια των πληγών του Χριστού, η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση στην ιστορία της Εκκλησίας.