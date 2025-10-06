Καιρός: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία - Οι πρώτες περιοχές που θα βρεθούν στο στόχαστρο της «Barbara»
Έρχεται η κακοκαιρία Barbara και φέρνει βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Προειδοποίηση αντί έκτακτου δελτίου
Έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες θα επικρατήσει μέχρι και την Τετάρτη 08/10 στη χώρα.
Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στην Αδριατική και συνοδεύτηκε από ανέμους έως και 11 μποφόρ, κινείται ανατολικότερα επηρεάζοντας ήδη μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας, των νησιών του Ιονίου, της Ηπείρου και της Δυτικής Πελοποννήσου, όπου έχουν σημειωθεί οι πρώτες βροχές και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα ανατολικά, φτάνοντας μέχρι τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και αργότερα το Αιγαίο.
Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα βορειοανατολικά, δηλαδή σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Οι βροχές θα είναι σε γενικές γραμμές ευεργετικές, χωρίς να αναμένονται εκτεταμένα προβλήματα.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:
-Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10
-Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ
-Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 20-21 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθούν στους 22-25 βαθμούς Κελσίου.
Στην προειδοποίηση αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι αργά το απόγευμα και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα».
Η στάση της ΕΜΥ: «Προειδοποίηση» αντί έκτακτου δελτίουΟ Θοδωρής Κολυδάς, διευθυντής της ΕΜΥ, εξηγεί ότι η υπηρεσία επέλεξε να εντάξει τη νέα μεταβολή του καιρού στην ενότητα “προειδοποιήσεις” και όχι να εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
Στην προειδοποίηση αναφέρεται χαρακτηριστικά:
Ο κ. Κολυδάς υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα, αν και έντονα κατά διαστήματα, δεν φαίνονται παρατεταμένα ή επικίνδυνα.
Τι καιρό θα έχουμε στην ΑττικήΗ μέρα ξεκινά με αίθριο καιρό, όμως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς.
Ο καιρός σήμερα στη ΘεσσαλονίκηΗ πόλη ήδη βρίσκεται υπό συννεφιά με βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Το βράδυ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.
Η εξέλιξη του καιρού - Πού θα βρέχει την ΤρίτηΤο χαμηλό θα παραμείνει πάνω από το Βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 6-7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με μέγιστες τιμές 15-18 βαθμούς στα βόρεια και έως 22-24 στα νότια.
Ο καιρός την ΤετάρτηΤο χαμηλό θα αρχίσει να απομακρύνεται προς τα ανατολικά, ωστόσο οι βροχές θα επιμείνουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με ανέμους δυτικών-βορειοδυτικών διευθύνσεων έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Από Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με εξασθένηση των ανέμων, άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή της ηλιοφάνειας — προμηνύοντας ένα καλό και ήπιο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο.
