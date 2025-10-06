Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Χαοτικό μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό λόγω τροχαίων, στο κόκκινο και ο Κηφισός - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις
Κίνηση στους δρόμους Αττική Οδός

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Χαοτικό μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό λόγω τροχαίων, στο κόκκινο και ο Κηφισός - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Χαοτικό μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό λόγω τροχαίων, στο κόκκινο και ο Κηφισός - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις
Με πολλές καθυστερήσεις ξεκινά η εβδομάδα για τους οδηγούς που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας με τις ουρές σε κάποια σημεία να είναι πολύ μεγάλες.

Έτσι, το πρωί της Δευτέρας 06/10, η κίνηση στο λεκανοπέδιο θυμίζει μια από τα ίδια με τον Κηφισό να έχει καθυστερήσεις χιλιομέτρων που ξεκινούν από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν έως την Κηφισιά.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Αττική Οδός, καθώς έχει σημειωθεί ατύχημα μετά την έξοδο Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με τη δεξιά λωρίδα να παραμένει κλειστή.  Από νωρίς το πρωί έχουν σημειωθεί στην Αττική Οδό άλλα 6 τροχαία ατυχήματα. 

Ειδικότερα, σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο σε μήκος 16 χιλιομέτρων από το ύψος των Αχαρνών προς τον Γέρακα.



Εικόνα της κίνησης στους δρόμους, ώρα 10:00
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Χαοτικό μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό λόγω τροχαίων, στο κόκκινο και ο Κηφισός - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις
Παράλληλα, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στις οδούς Συγγρού -Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή από το ύψος του Ελληνικού προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα τα οποία ξεκινούν από τον Παράδεισο έως και τον κόμβο της Κατεχάκη. Στην άνοδο, η κίνηση μοιάζει να βρίσκεται σε πιο ήπιους ρυθμούς. Στη λεωφόρο Μεσογείων τμηματικά οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις τουλάχιστον έως την Αγία Παρασκευή.

Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Καρέα.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

