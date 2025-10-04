Εξάρχεια: Μολότοφ και χημικά σε επεισόδια - 14 προσαγωγές
Εξάρχεια Επεισόδια Μολότοφ

Εξάρχεια: Μολότοφ και χημικά σε επεισόδια - 14 προσαγωγές

Το περιστατικό έγινε στη 1:00 τα ξημερώματα – Ζημιές σε καταστήματα και σταθμευμένα ΙΧ

Επεισόδια μεταξύ αγνώστων και αστυνομικών εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Εξάρχεια, με την αστυνομία να προχωρά σε 14 προσαγωγές.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στη 1:00 τα ξημερώματα, όταν ομάδα περίπου 30 ατόμων κινήθηκε προς την οδό Χαριλάου Τρικούπη και πέταξε βόμβες μολότοφ, πέτρες και καδρόνια σε διμοιρία των ΜΑΤ, που απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Η ένταση κράτησε περίπου μισή ώρα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα και σταθμευμένα ΙΧ.  Οι νεαροί απομακρύνθηκαν στη συνέχεια προς την πλατεία Εξαρχείων. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. 

