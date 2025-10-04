Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Εξάρχεια: Μολότοφ και χημικά σε επεισόδια - 14 προσαγωγές
Το περιστατικό έγινε στη 1:00 τα ξημερώματα – Ζημιές σε καταστήματα και σταθμευμένα ΙΧ
Επεισόδια μεταξύ αγνώστων και αστυνομικών εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Εξάρχεια, με την αστυνομία να προχωρά σε 14 προσαγωγές.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν στη 1:00 τα ξημερώματα, όταν ομάδα περίπου 30 ατόμων κινήθηκε προς την οδό Χαριλάου Τρικούπη και πέταξε βόμβες μολότοφ, πέτρες και καδρόνια σε διμοιρία των ΜΑΤ, που απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.
Η ένταση κράτησε περίπου μισή ώρα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα και σταθμευμένα ΙΧ. Οι νεαροί απομακρύνθηκαν στη συνέχεια προς την πλατεία Εξαρχείων. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές.
