Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω μέρος των αποζημιώσεων από την κακοκαιρία Daniel
Ο πρόεδρος του Οργανισμού διαβεβαίωσε πως «όποια λάθη υπάρχουν στους ελέγχους θα διορθωθούν άμεσα»
Αναβρασμό προκάλεσαν στον θεσσαλικό κάμπο SMS από τον ΕΛΓΑ που ζητούν να επιστραφούν χρήματα από κτηνοτρόφους και αγρότες από την καταστροφή που υπέστησαν από το φαινόμενο Daniel.
Ο Οργανισμός γνωστοποίησε σε 2.645 παραγωγούς -έναντι των 38.405 οι οποίοι έλαβαν ενισχύσεις- μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, την εμφανιζόμενη διαφορά, η οποία προκύπτει μεταξύ των προκαταβολών τις οποίες έλαβαν και της αξίας των οριστικών πορισμάτων.
Μήνυμα που έλαβε αγρότης στη Θεσσαλία:
Ο Οργανισμός σε ελέγχους που διενήργησε διαπίστωσε σε ορισμένες περιπτώσεις αναντιστοιχία στις δηλώσεις που έγιναν μετά την καταστροφή με τα όσα δηλωνόταν στον Οργανισμό, τόσο σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις όσο και σε παραγόμενο προϊόν που ενώ δηλωνόταν ως κατεστραμμένο, αυτό κάποια στιγμή αργότερα παραδίδονταν κανονικά.
Και αν σε αυτό το επίπεδο οι ελεγκτές έκαναν καλή δουλειά εντοπίζοντας τις αναντιστοιχίες, σε κάποιες άλλες μάλλον έκαναν σημαντικά λάθη. Για παράδειγμα σε κάποιους κτηνοτρόφους, ζητούν να επιστρέψουν υπέρογκα ποσά καθώς κάποια από τα ζώα που δήλωσαν είναι άνω των 6 ετών και αυτά σύμφωνα με τον κανονισμό -πριν τον Daniel- δεν αποζημιωνόταν, παρά το γεγονός ότι ασφαλίζονταν κανονικά στον ΕΛΓΑ. Όμως μετά τον Daniel έχει περάσει τροπολογία και έχει ψηφιστεί από την Βουλή όπου λέει ρητά πως αποζημιώνονται σε τέτοιες περιπτώσεις ζώα έως 8 ετών. Φαίνεται πως αυτοί οι έλεγχοι δεν έγιναν με βάση το αναθεωρημένο εδάφιο του κανονισμού αλλά με το παλιό.
Κάπως έτσι βρέθηκαν πολλοί κτηνοτρόφοι να χρειάζεται να επιστρέψουν χιλιάδες ευρώ από την προκαταβολή που έλαβαν. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή ενός κτηνοτρόφου από το Κουλούρι Λάρισας. Το protothema.gr επικοινώνησε με τον κτηνοτρόφο Γρηγόρη Μπαρμπούτη ο οποίος έχασε από τον Daniel 825 ζώα. Σήμερα ο ΕΛΓΑ ζητάει να επιστρέψει μέσω ΑΑΔΕ σχεδόν 25.000 ευρώ καθώς μετά τον έλεγχο βγαίνει εκτός αποζημίωσης το 1/3 του κοπαδιού του καθώς είναι πάνω από 6 ετών τα ζώα αυτά.
Το protothema.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο ο οποίος διαβεβαίωσε πως «όποια λάθη υπάρχουν στους ελέγχους θα διορθωθούν άμεσα».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού «σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθούν οι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ να διαφωνούν με το περιεχόμενο του οριστικού πορίσματός τους, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να υποβάλλουν Τεκμηριωμένες Αιτήσεις Θεραπείας, ν. 2690/1999 άρθρο 24 και αντιρρήσεις, εντός του μηνός Οκτωβρίου 2025, στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Οργανισμού, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες». Άρα οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι θίγονται από τον έλεγχο θα πρέπει να συμπληρώσουν και τις σχετικές αιτήσεις ώστε να διορθωθεί το λάθος που έγινε από μερίδα των ελεγκτών.
Ο έλεγχος έβγαλε εκτός ζώα που αποζημιώνονται κανονικά
Έτοιμος να διορθώσει ο ΕΛΓΑ
