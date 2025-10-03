Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Ωραιόκαστρο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φωτιά Ωραιόκαστρο Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Ωραιόκαστρο, δείτε βίντεο

Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς στην Εγνατία οδό

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Ωραιόκαστρο, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα το πρωί ένα αυτοκίνητο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, γύρω στις 08:20 και ενώ το αυτοκίνητο κινείτο στην Εγνατία οδό, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

Thestival.gr Φωτιά σε ΙΧ


Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη (βίντεο)

Δάσκαλος και πατέρας δύο παιδιών ο Τζιχάντ Αλ-Σάμι από τη Συρία που αιματοκύλησε τη συναγωγή στο Μάντσεστερ - Πήγε στη Βρετανία ως παιδί, έλαβε υπηκοότητα το 2006

Πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη ο 17χρονος που τη σκότωσε στο Νιού Τζέρσεϊ - Το προκλητικό βίντεο με τα συλλυπητήρια λίγο πριν συλληφθεί
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης