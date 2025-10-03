Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Ωραιόκαστρο, δείτε βίντεο

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς στην Εγνατία οδό
Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα το πρωί ένα αυτοκίνητο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, γύρω στις 08:20 και ενώ το αυτοκίνητο κινείτο στην Εγνατία οδό, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.
