ΕΔΕ για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, συνελήφθη ο οδηγός
Η ζωή της 12χρονης δεν κινδυνεύει, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες
Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός συνελήφθη.
Τη διενέργεια ΕΔΕ επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews σήμερα το πρωί.
Αμεσα στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.
Κατά πληροφορίες, το παιδί φέρει λάμες στο πόδι μετά το χειρουργείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.
Το χρονικόΌπως έχει γίνει γνωστό, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (5/5) περίπου στις 20:00 το βράδυ στην οδό Θέμιδος, όταν το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας ενεπλάκη σε τροχαίο με την ανήλικη, η οποία φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης.
