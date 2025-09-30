Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στη Λάρισα

Κλείσιμο

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στον δρόμο απότου Δήμου Τεμπών προς τηνστη Λάρισα. Οι διασώστες κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης να τον βγάλουν από τη σπηλιά.Όταν ανασύρθηκε έγινε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Στο σημείο υπήρχε και γιατρός. Ο 53χρονος μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.Ο άνθρωπος επί αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του και οι ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό λιγόστευαν, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να του δώσουν οξυγόνο, επαναφέροντάς τον.Σημειώνεται πως κατά την προσπάθεια του απεγκλωβισμού, υπήρξε μία μικρή κατολίσθηση η οποία δυσκόλεψε και καθυστέρησε το έργο των διασωστών.Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η σπηλιά που είχε εγκλωβιστεί ο 53χρονος, αλλά και η κατασκευή με τις νάιλον σακούλες η οποία χρησιμοποιείται ως εξαερισμός προκειμένου να έχουν φρέσκο αέρα εντός της σπηλιάς.