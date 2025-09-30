Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στη Λάρισα
Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στη Λάρισα
Εξετάζεται το σενάριο να έψαχνε για λίρες μαζί με άλλα δύο άτομα από τον Αλμυρό Μαγνησίας
Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη, στη Λάρισα. Οι διασώστες κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης να τον βγάλουν από τη σπηλιά.
Όταν ανασύρθηκε έγινε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Στο σημείο υπήρχε και γιατρός. Ο 53χρονος μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.
Ο άνθρωπος επί αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του και οι ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό λιγόστευαν, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να του δώσουν οξυγόνο, επαναφέροντάς τον.
Σημειώνεται πως κατά την προσπάθεια του απεγκλωβισμού, υπήρξε μία μικρή κατολίσθηση η οποία δυσκόλεψε και καθυστέρησε το έργο των διασωστών.
Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η σπηλιά που είχε εγκλωβιστεί ο 53χρονος, αλλά και η κατασκευή με τις νάιλον σακούλες η οποία χρησιμοποιείται ως εξαερισμός προκειμένου να έχουν φρέσκο αέρα εντός της σπηλιάς.
Τρία άτομα ήταν μέσα στη σπηλιά
Σύμφωνα με πληροφορίες στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα, με το magnesianews.gr να αναφέρει πως πρόκειται για παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας.
Οι άντρες φέρεται να ήταν μέρες στην περιοχή και εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για χρυσοθήρες που αναζητούσαν... λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο.
Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο τα αυτοκίνητο της παρέας από τον Αλμυρό που βρέθηκαν στο σημείο και απομακρύνονται από γερανό της τροχαίας
