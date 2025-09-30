Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στη Λάρισα
Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στη Λάρισα

 Εξετάζεται το σενάριο να έψαχνε για λίρες μαζί με άλλα δύο άτομα από τον Αλμυρό Μαγνησίας

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στη Λάρισα
Πάνος Γαρουφαλιάς
Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη, στη Λάρισα. Οι διασώστες κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης να τον βγάλουν από τη σπηλιά.

Όταν ανασύρθηκε  έγινε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Στο σημείο υπήρχε και γιατρός. Ο 53χρονος μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Μεταφορά εγκλωβισμένου στην σπηλιά στην Λάρισα


Ο άνθρωπος επί αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του και οι ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό λιγόστευαν, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να του δώσουν οξυγόνο, επαναφέροντάς τον.

Σημειώνεται πως κατά την προσπάθεια του απεγκλωβισμού, υπήρξε μία μικρή κατολίσθηση η οποία δυσκόλεψε και καθυστέρησε το έργο των διασωστών.

Επιχείρηση διάσωσης σε σπηλιά - Στο σημείο ασθενοφόρο

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η σπηλιά που είχε εγκλωβιστεί ο 53χρονος,  αλλά και η κατασκευή με τις νάιλον σακούλες η οποία χρησιμοποιείται ως εξαερισμός προκειμένου να έχουν φρέσκο αέρα εντός της σπηλιάς.
bounoplagia
bounoplagia-xrm

Τρία άτομα ήταν μέσα στη σπηλιά


Σύμφωνα με πληροφορίες στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα, με το magnesianews.gr να αναφέρει πως πρόκειται για παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας.

Οι άντρες φέρεται να ήταν μέρες στην περιοχή και εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για χρυσοθήρες που αναζητούσαν... λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο.

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο τα αυτοκίνητο της παρέας από τον Αλμυρό που βρέθηκαν στο σημείο και απομακρύνονται από γερανό της τροχαίας

astynomiko-distixima-_1_
astynomiko-distixima-_2_

astynomiko34

Αγωνιώδης προσπάθεια για τη διάσωσή του 53χρόνου στη Λάρισα


Πάνος Γαρουφαλιάς
