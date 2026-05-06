Εργαστήριο κάνναβης είχε στήσει σπίτι του άνδρας στην Κατερίνη, συνελήφθη με 22 δενδρύλλια
Ο άνδρας καλλιεργούσε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο σπίτι του, καθώς και στο μπαλκόνι δενδρύλλια ύψους έως 100 εκατοστών

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κατερίνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας ημεδαπός άνδρας, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία που χρησιμοποιούσε, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, καθώς και στο μπαλκόνι της οικίας, συνολικά 22 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 100 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Κατασχέθηκε και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης (ανεμιστήρες, λαμπτήρες, ηλεκτρικός θερμοστάτης κ.α.).


Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
