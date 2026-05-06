Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Εργαστήριο κάνναβης είχε στήσει σπίτι του άνδρας στην Κατερίνη, συνελήφθη με 22 δενδρύλλια
Εργαστήριο κάνναβης είχε στήσει σπίτι του άνδρας στην Κατερίνη, συνελήφθη με 22 δενδρύλλια
Ο άνδρας καλλιεργούσε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο σπίτι του, καθώς και στο μπαλκόνι δενδρύλλια ύψους έως 100 εκατοστών
Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κατερίνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας ημεδαπός άνδρας, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.
Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία που χρησιμοποιούσε, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, καθώς και στο μπαλκόνι της οικίας, συνολικά 22 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 100 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Κατασχέθηκε και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης (ανεμιστήρες, λαμπτήρες, ηλεκτρικός θερμοστάτης κ.α.).
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία που χρησιμοποιούσε, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, καθώς και στο μπαλκόνι της οικίας, συνολικά 22 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 100 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Κατασχέθηκε και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης (ανεμιστήρες, λαμπτήρες, ηλεκτρικός θερμοστάτης κ.α.).
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα