Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος μετά από τροχαίο με γουρούνα
Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 48χρονος μετά από τροχαίο με γουρούνα
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας εντοπίστηκε αρκετές ώρες μετά το συμβάν
Θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αλεξανδρούπολη, με θύμα έναν 48χρονο άνδρα, γνωστό στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας evros24.gr ο 48χρονος κινούνταν με όχημα τύπου γουρούνα (ATV) σε χώρο του λιμανιού, στην ανατολική πλευρά της πόλης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το συμβάν εκτιμάται πως έγινε νωρίς το απόγευμα, ωστόσο ο άνδρας εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, αργά το βράδυ, έπειτα από αναζήτηση των οικείων του.
Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού Σώματος, όμως κατά την άφιξή τους διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας evros24.gr ο 48χρονος κινούνταν με όχημα τύπου γουρούνα (ATV) σε χώρο του λιμανιού, στην ανατολική πλευρά της πόλης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το συμβάν εκτιμάται πως έγινε νωρίς το απόγευμα, ωστόσο ο άνδρας εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, αργά το βράδυ, έπειτα από αναζήτηση των οικείων του.
Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού Σώματος, όμως κατά την άφιξή τους διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα