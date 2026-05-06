«Σε περιμένω μονάκριβέ μου, μην με αφήνεις μόνη»: Ραγίζει καρδιές η αδερφή του 21χρονου που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Κρήτης Δολοφονία Αδερφή

«Σε περιμένω μονάκριβέ μου, μην με αφήνεις μόνη»: Ραγίζει καρδιές η αδερφή του 21χρονου που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο

Η κηδεία του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί την Πέμπτη στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου

«Σε περιμένω μονάκριβέ μου, μην με αφήνεις μόνη»: Ραγίζει καρδιές η αδερφή του 21χρονου που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Κρήτη η δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού από τις σφαίρες 54χρονου Κώστα Παρασύρη στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου με τον δράστη να λέει στους αστυνομικούς ότι «έκανα αυτό που έπρεπε».

Ο πόνος των δικών του ανθρώπων αποτυπώνεται σε συγκλονιστικά μηνύματα αποχαιρετισμού όπως στη μαντινάδα που γράφτηκε στη μνήμη του:

«Έκλεισε το κεφάλαιο
απόψε στη ζωή σου
Και εντάκαρε το ρολόι της όμορφης
θύμησής σου.

Απούμε κλαίμε το άδικο
Που πήρε την ψυχή σου
Κλείσιμο
Και έκρηξε μάνα και δικούς
Να κλαίνε την φυγή σου».

Την ίδια ώρα, ραγίζει καρδιές το μήνυμα της αδερφής του Νικήτα, η οποία αποχαιρετά τον αδελφό της με λόγια γεμάτα οδύνη: «Σε περιμένω μονακριβε μου να έρθεις σπίτι μας, μην με αφήνεις μόνη».

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν τον Νικήτα Γεμιστό την Πέμπτη  στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η δολοφονία συνδέεται με το θανατηφόρο τροχαίο του 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου όταν ο 17χρονος γιος του 54χρονου δράστη, Γιώργος Παρασύρης, επέβαινε σε όχημα που οδηγούσε ο Νικήτας Γεμιστός.

Τότε το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού με αποτέλεσμα ο 17χρονος να τραυματιστεί βαρίά και να νοσηλευτεί για ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου πριν να υποκύψει στα τραύματά του.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης