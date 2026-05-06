«Σε περιμένω μονάκριβέ μου, μην με αφήνεις μόνη»: Ραγίζει καρδιές η αδερφή του 21χρονου που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Κρήτη η δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού από τις σφαίρες 54χρονου Κώστα Παρασύρη στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου με τον δράστη να λέει στους αστυνομικούς ότι «έκανα αυτό που έπρεπε».
Ο πόνος των δικών του ανθρώπων αποτυπώνεται σε συγκλονιστικά μηνύματα αποχαιρετισμού όπως στη μαντινάδα που γράφτηκε στη μνήμη του:
«Έκλεισε το κεφάλαιο
απόψε στη ζωή σου
Και εντάκαρε το ρολόι της όμορφης
θύμησής σου.
Απούμε κλαίμε το άδικο
Που πήρε την ψυχή σου
Και έκρηξε μάνα και δικούς
Να κλαίνε την φυγή σου».
Την ίδια ώρα, ραγίζει καρδιές το μήνυμα της αδερφής του Νικήτα, η οποία αποχαιρετά τον αδελφό της με λόγια γεμάτα οδύνη: «Σε περιμένω μονακριβε μου να έρθεις σπίτι μας, μην με αφήνεις μόνη».
Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν τον Νικήτα Γεμιστό την Πέμπτη στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.
Η δολοφονία συνδέεται με το θανατηφόρο τροχαίο του 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου όταν ο 17χρονος γιος του 54χρονου δράστη, Γιώργος Παρασύρης, επέβαινε σε όχημα που οδηγούσε ο Νικήτας Γεμιστός.
Τότε το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού με αποτέλεσμα ο 17χρονος να τραυματιστεί βαρίά και να νοσηλευτεί για ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου πριν να υποκύψει στα τραύματά του.
