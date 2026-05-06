«Σε περιμένω μονάκριβέ μου, μην με αφήνεις μόνη»: Ραγίζει καρδιές η αδερφή του 21χρονου που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο

Η κηδεία του Νικήτα Γεμιστού θα τελεστεί την Πέμπτη στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου

Η δολοφονία συνδέεται με το θανατηφόρο τροχαίο του 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου όταν ο 17χρονος γιος του 54χρονου δράστη, Γιώργος Παρασύρης, επέβαινε σε όχημα που οδηγούσε ο Νικήτας Γεμιστός.



Τότε το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού με αποτέλεσμα ο 17χρονος να τραυματιστεί βαρίά και να νοσηλευτεί για ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου πριν να υποκύψει στα τραύματά του.