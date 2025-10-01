Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το σπουδαίο μυθιστόρημα του Τιερύ Ζονκέ «Ο γέρος μου»

Για τον Αλίν Κολμόν, τον πρωταγωνιστή του βιβλίου, η ζωή δεν διαφέρει πολύ από ένα δελτίο «ακραίων καιρικών φαινομένων»: Δεν πάνε πολλά χρόνια που έχασε την πολυαγαπημένη σύζυγό του. Ο αιφνίδιος θάνατός της, άφησε τον Κολμόν μόνο, να μεγαλώνει την κόρη τους -η οποία όμως και αυτή παραμορφώθηκε ύστερα από ένα φρικτό δυστύχημα. Όσο για τον πατέρα του ήρωα, πάσχει από Αλτσχάιμερ.Ο Αλίν Κολμόν είναι πια πενηντάρης, άρα όχι ακριβώς στην πρώτη του νιότη, είναι όμως αναγκασμένος να δίνει καθημερινά μια άνιση μάχη -και σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Ακόμη και το επάγγελμά του -αποτελεί πηγή ανασφάλειας. Στην τέλεια καταιγίδα που βρίσκεται στη φάση της κλιμάκωσής της, ο Αλίν Κολμόν πιστεύει πως τίποτα δεν μπορεί να πάει χειρότερα. Αυτό όμως αποδεικνύεται ένας ευσεβής πόθος, διότι στον ήδη περίπλοκο και δύσκολο βίο του, θα προστεθεί ακόμη ένα πρόβλημα, με τη μορφή ενός άστεγου. Πρόκειται για τον Ντανιέλ Τεσαντιέ, έναν άνθρωπο που παρασιτεί συνειδητά και επιβιώνει ζητιανεύοντας -ή ακόμη και ληστεύοντας ανύποπτους πολίτες. Οι τροχιές των δύο αυτών προσώπων, του Αλίν Κολμόν και του Ντανιέλ Τεσαντιέ, όχι μόνο θα διασταυρωθούν αλλά και θα μπλεχτούν μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν ιστό από απροσδόκητα επεισόδια, άλλοτε κωμικοτραγικά και άλλοτε απλώς τραγικά.Ο Τιερύ Ζονκέ, ένας από τους πιο ταλαντούχους σύγχρονους Γάλλους λογοτέχνες, τοποθετεί τη δράση του βιβλίου του στη χρονική περίοδο ενός καυτού καλοκαιριού. Είναι, λοιπόν, 2003 και η Γαλλία πλήττεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που απειλεί να εξαντλήσει κάθε απόθεμα υπομονής και αντοχής των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το καμίνι, η μοίρα των δύο πρωταγωνιστών της ιστορίας συσσωματώνεται σε ένα κοινό πεπρωμένο, σαν δύο μέταλλα που λιώνουν εξαιτίας της υπερβολικής θερμότητας και γίνονται ένα. Με ευαισθησία αλλά και σαρκασμό, με μοναδική οξυδέρκεια αλλά και κυνισμό, ο Τιερύ Ζονκέ δημιουργεί ένα σύγχρονο κοινωνικό αφήγημα. Ένα καθηλωτικά ρεαλιστικό βιβλίο, γεμάτο συγκίνηση αλλά και ανατροπές.Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό βιβλίο «Ο γέρος μου» του Τιερύ Ζονκέ είναι στο ΘΕΜΑ.