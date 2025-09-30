Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή στη Λαμία - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Απίστευτο περιστατικό στη Λαμία με ποδοσφαιριστή να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα οχιάς κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο ο 29χρονος «αρχηγός» του Αστέρα Σταυρού Νίκος Μόσχος, την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο.

Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.

