Σε δίκη ο φίλος του ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός στην Άνδρο
Ο 43χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Σύρου
Σε δίκη παραπέμπεται ο 43χρονος φίλος του ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός σε θαλάσσια περιοχή της Άνδρου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 43χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Σύρου. Μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος.
Η ανακριτική διαδικασία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του θύματος και η ιατρική πραγματογνωμοσύνη μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
