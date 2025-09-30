Σε δίκη ο φίλος του ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός στην Άνδρο
Σε δίκη ο φίλος του ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός στην Άνδρο

Ο 43χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Σύρου

Σε δίκη ο φίλος του ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός στην Άνδρο
Σε δίκη παραπέμπεται ο 43χρονος φίλος του ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός σε θαλάσσια περιοχή της Άνδρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 43χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Σύρου. Μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος.

Η ανακριτική διαδικασία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του θύματος και η ιατρική πραγματογνωμοσύνη μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

