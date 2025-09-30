Ισόβια ξανά στη «μαύρη χήρα» και τον εραστή της για τη δολοφονία του καρδιολόγου στη Σητεία

Οι ένορκοι αποφάσισαν την ενοχή της 45χρονης για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του συζύγου της ενώ δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό - Ο 43χρονος κρίθηκε επίσης ένοχος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο