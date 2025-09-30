Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Χαλκίδα για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικά
Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Χαλκίδα για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικά

Κατασχέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης, ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κ.α.

Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Χαλκίδα για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικά
Στη σύλληψη δύο ατόμων (μιας γυναίκας και ενός άνδρα) για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) στη Χαλκίδα η Αστυνομία.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 9 δενδρύλλια κάνναβης, σε ανάπτυξη, ύψους έως 1,60 μέτρων, στον κήπο της οικίας, καθώς και 1 δενδρύλλιο κάνναβης, σε αποξήρανση, ύψους 90 εκατοστών, στην αποθήκη της οικίας,
- 916,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εντός 9 αυτοσχέδιων συσκευασιών,
- 145 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, εντός μεταλλικού δοχείου, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με εμφανή υπολείμματα κάνναβης
- 2 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της συλληφθείσας, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

