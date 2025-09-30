Άνοιξε η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού - «Κλειδί» η φοίτηση των τέκνων
Στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση
Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα το πρωί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν υφιστάμενες.
Η πρόσβαση γίνεται είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) είτε του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.
Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί βάσει του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2025, καθώς και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.
Αυτό αφορά ειδικά το τέλος του σχολικού έτους 2024-2025, όταν διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός αδικαιολόγητων απουσιών. Διευκρινίζεται ότι το επίδομα δεν θα επαναχορηγείται ακόμη και εάν το παιδί εγγραφεί εκ νέου στο σχολικό έτος 2025-2026.
Για να εγκριθεί η αίτηση, τα ανήλικα τέκνα ηλικίας 4 έως 16 ετών πρέπει:
-να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2024-2025 και
-να ολοκληρώσουν επαρκώς τη φοίτησή τους έως τις 30 Ιουνίου 2025.
Μέχρι την ημερομηνία αυτή αρκεί η εγγραφή, ενώ από την 1η Ιουλίου 2025 θα απαιτείται και η επαρκής παρακολούθηση.
Υπενθυμίζεται ότι αίτηση που αποθηκεύεται προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΔικαιούχοιΔικαιούχοι του επιδόματος είναι Έλληνες πολίτες, ομογενείς αλλοδαποί, πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ, καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν καθεστώς πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας ή άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε έτη, ενώ για πολίτες άλλων κρατών απαιτείται διαμονή δώδεκα ετών. Η διαμονή αποδεικνύεται μέσω των φορολογικών δηλώσεων.
